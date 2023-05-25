Вклад каждого неоценим: жители возвращают родную Херсонскую область к жизни

Когда едешь в Херсон на поезде или автомобиле, обязательно проезжаешь разрушенные села и городки. Полоса разбитых населенных пунктов растягивается на километры, напоминая о цене, которую заплатили за освобождение правого берега и Херсона.

Мы почти в центре города. Отсюда до берега — километра два. В бронежителе и каске волонтер Николай едет раздавать гуманитарную помощь. В украинском Обществе Красного Креста он с начала большой войны.

Как бы так сказать, каждый день в этот район прилетает. Там стояли машины, прилетело, и все взорвались, — рассказывает волонтер.

Хоть и под постоянным прицелом врага, но в городе работает общественный транспорт, есть электроэнергия, вода и газ. Медицинские службы тоже в готовности. Здесь смерть подстерегает ежесекундно, и медики делают все, чтобы предотвратить трагедию.

Россияне обстреляли почти все медицинские заведения. В одной из местных больниц снаряд пробил крышу несколько месяцев назад. Чудом никто не пострадал. После обстрелов не прекращали работу ни на миг, ведь это единственная больница в области, где принимают больных инсультом.

Жители возвращаются в свои дома и мечтают о восстановлении. Сидеть сложа руки не собираются, каждый восстанавливает что может, пока ждут помощи от экспериментального проекта по восстановлению. Вернуть прежнюю мирную Херсонскую область — мечта всех жителей.

Подробнее — в репортаже Ольги Читайло.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как россияне наносят ущерб острову Джарылгач в Херсонской области.

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