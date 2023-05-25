Жителі повертають рідну Херсонщину до життя. Внесок кожного неоціненний

Коли їдеш до Херсону чи то потягом, чи автомобілем, обов’язково минаєш зруйновані села та містечка. Смуга розбитих населених пунктів розтягується на кілометри, нагадуючи про ціну, яку заплатили за звільнення правого берега і самого Херсона.

Ми майже у центрі міста. Звідси до берега — кілометри зо два. У бронежилеті та касці волонтер Микола їде роздавати гуманітарну допомогу. В українському Товаристві Червоного Хреста він — із початку великої війни.

Як би сказати, кожного дня у цей район прилітає. Там стояли машини, прилетіло, і вони всі вибухнули, — розповідає волонтер.

Хоч і під постійним прицілом ворога, але у місті працює громадський транспорт, є електроенергія, вода та газ. Медичні служби теж напоготові. Тут смерть чатує щомить, і медики роблять усе, щоб запобігти трагедії.

Росіяни обстріляли майже усі медичні заклади. В одній з місцевих лікарень снаряд пробив дах кілька місяців тому. Дивом ніхто не постраждав. Після обстрілів не припиняли роботу ні на мить, адже це єдина лікарня області, де приймають інсультних хворих.

Жителі повертаються у свої домівки та мріють про відбудову. Сидіти, склавши руки, не збираються. Кожен відновлює, що може, поки чекають на допомогу від експериментального проекту по відбудові. Повернути колишню мирну Херсонщину — мрія усіх жителів.

Детальніше у репортажі Ольги Читайло.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як росіяни завдають шкоди острову Джарилгач на Херсонщині.

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