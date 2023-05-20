З Америки — на Херсонщину! Волонтери надіслали українським дітям купу іграшок

Американський волонтер Джої Вентімілья зібрав та передав українським малюкам з деокупованих селищ на Півдні країни дитячі іграшки. Американець заснував організацію, де збирають подарунки для українських дітей війни, які потерпають від російських обстрілів. А благодійний фонд Help Heroes of Ukraine вже доправив дарунки малечі з Херсонщини.

Ці подарунки подолали 8 тисяч кілометрів. Для українських дітей їх привезли волонтери з Америки. Тут і м’які іграшки, і настільні ігри, а також велосипеди та самокати.

Ідея передати українським дітям трішки щастя належить американському волонтеру Джої Вентимілья. В пам’ять про померлого від раку сина він зібрав щонайменше тисячу іграшок для українських дітей, які потерпають від російських терористів.

Після смерті Джої ми хочемо, щоб його світло не згасло. Джої був втіленням світлої любові, тож ми будемо її поширювати, творячи добрі справи. Цього року ми зібрали дві вантажівки іграшок, що неймовірно! — розповідає американський волонтер.

Село, куди доправили подарунки, було в окупації всі дев’ять місяців. З 800 місцевих мешканців зараз сюди повернулася половина людей. Селяни з малечею від самого ранку чекають на гостей біля Пункту незламності. Тепер це головне місце збору для місцевих.

Волонтери тішаться, що хоч трохи змогли розрадити малечу, і обіцяють обдаровувати дітей і надалі. Детальніше дивись у репортажі Луїзи Єрьоміної.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як росіяни хотіли викрасти українських дітей під виглядом оздоровлення.

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