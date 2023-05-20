Из Америки – в Херсонскую область! Волонтеры отправили украинским детям кучу игрушек

Американский волонтер Джои Вентимилья собрал и передал украинским малышам из деоккупированных поселков на Юге страны детские игрушки. Американец основал организацию, которая собирает подарки для украинских детей войны, страдающих от российских обстрелов.

А благотворительный фонд Help Heroes of Ukraine уже доставил подарки малышам из Херсона.

Эти подарки преодолели 8 тысяч километров. Для украинских детей их привезли волонтеры из Америки. Здесь и мягкие игрушки, и настольные игры, а также велосипеды и самокаты.

Идея передать украинским детям немного счастья принадлежит американскому волонтеру Джои Вентимилья. В память об умершем от рака сыне он собрал по меньшей мере тысячу игрушек для украинских детей, страдающих от российских террористов.

После смерти Джои мы хотим, чтобы его свет не погас. Джои был воплощением светлой любви, поэтому мы будем ее распространять, делая добрые дела. В этом году мы собрали два грузовика игрушек, что невероятно! — рассказывает американский волонтер.

Село, куда доправили игрушки, пробыло в оккупации все девять месяцев. Из восьми сотен местных сейчас сюда вернулась половина людей. Селяне с малышами с самого утра ждали гостей возле Пункта Незламності. Теперь это главное место сбора местных.

Волонтеры радуются, что им удалось хоть немного порадовать малышей. Они обещают одаривать детей и дальше. Детальнее смотри в репортаже Луизы Ереминой.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как россияне хотели украсть украинских детей под видом оздоровления.

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