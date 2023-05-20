Lifestyle

Из Америки – в Херсонскую область! Волонтеры отправили украинским детям кучу игрушек

Луиза Еремина 20 мая 2023, 09:00

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Из Америки – в Херсонскую область! Волонтеры отправили украинским детям кучу игрушек
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