Хорошо, что в подвале было темно. Женщина рассказала о пережитом в окруженном Мариуполе

Когда в Мариуполе началось полномасштабное вторжение, людей из Сартаны и других “горячих” микрорайонов Левого берега эвакуировали ближе к центру города. Их количество росло с каждым днем.
На одной из локаций находилось более четырех тысяч мирных. В эти места массового укрытия привозили воду, еду, матрасы и тёплые одеяла.
В марте усилились обстрелы в Центральном районе. Переживали, чтобы в эти укрытия не попали снаряды. Впоследствии доступ к ним стал невозможен.
Российские солдаты не давали привезти воду и продукты в кинотеатр, где прятались дети.
Директор департамента работы с активами Мариупольского городского совета Светлана Штенда поделилась, что когда она шла на работу, то ее всегда ждали дети.
Когда ты возвращаешься и обнимаешь их, плачешь. Хорошо, что там был плохой свет. Нельзя им показывать слезы.
Когда ты возвращаешься и обнимаешь их, плачешь. Хорошо, что там был плохой свет. Нельзя им показывать слезы.
Она удивляется, от чего же освобождали русские оккупанты обычных мирных людей в Мариуполе. От нормального быта, жилья и близких родных?
Нас освободили от всего, что можно было. Теперь каждый мариуполец – свободная птица в поле, которая блуждает по всему миру и не может себе найти убежище.
Нас освободили от всего, что можно было. Теперь каждый мариуполец – свободная птица в поле, которая блуждает по всему миру и не может себе найти убежище.
Напомним, ранее мы рассказывали историю Марии Кутняковой, которая выжила во время бомбежки Драмтеатра в Мариуполе.