Хорошо, что в подвале было темно. Женщина рассказала о пережитом в окруженном Мариуполе

Когда в Мариуполе началось полномасштабное вторжение, людей из Сартаны и других “горячих” микрорайонов Левого берега эвакуировали ближе к центру города. Их количество росло с каждым днем.

На одной из локаций находилось более четырех тысяч мирных. В эти места массового укрытия привозили воду, еду, матрасы и тёплые одеяла.

В марте усилились обстрелы в Центральном районе. Переживали, чтобы в эти укрытия не попали снаряды. Впоследствии доступ к ним стал невозможен.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Российские солдаты не давали привезти воду и продукты в кинотеатр, где прятались дети.

Директор департамента работы с активами Мариупольского городского совета Светлана Штенда поделилась, что когда она шла на работу, то ее всегда ждали дети.

Когда ты возвращаешься и обнимаешь их, плачешь. Хорошо, что там был плохой свет. Нельзя им показывать слезы.

Она удивляется, от чего же освобождали русские оккупанты обычных мирных людей в Мариуполе. От нормального быта, жилья и близких родных?

Нас освободили от всего, что можно было. Теперь каждый мариуполец – свободная птица в поле, которая блуждает по всему миру и не может себе найти убежище.

Напомним, ранее мы рассказывали историю Марии Кутняковой, которая выжила во время бомбежки Драмтеатра в Мариуполе.