Украина

Идут обстрелы в районах Харькова – мэр Игорь Терехов о ситуации в городе

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 03 марта 2022, 19:59

Больше видео
0:01:40
Результат переговорів України і Росії
Какой результат переговоров Украины и России сегодня, 3 марта — главные тезисы
0:06:02
Олексій Арестович про контрнаступ українських військ
Мы перешли в контрнаступление: брифинг Алексея Арестовича об успехах ВСУ и народном сопротивлении
0:02:50
Як працює київське метро
Проверяют вещи и документы — как работает киевское метро
0:00:56
Сила української армії - наші військові дають гідну відсіч окупантам
Супергерои нашего времени — украинские военные показывают силу нашей армии
Смотреть больше

Последние видео
0:01:40
Результат переговорів України і Росії

Какой результат переговоров Украины и России сегодня, 3 марта — главные тезисы
0:07:11
Харків сьогодні
Идут обстрелы в районах Харькова – мэр Игорь Терехов о ситуации в городе
0:03:05
Идут обстрелы в районах Харькова – мэр Игорь Терехов о ситуации в городе
Спорт не вне политики! Как украинские спортсмены поддерживают наше государство
0:06:02
Олексій Арестович про контрнаступ українських військ
Мы перешли в контрнаступление: брифинг Алексея Арестовича об успехах ВСУ и народном сопротивлении
0:04:11
Росії загрожує дефолт
Корабль идёт ко дну. России грозит дефолт. Какие убытки еще понесла страна-агрессор
0:02:50
Як працює київське метро
Проверяют вещи и документы — как работает киевское метро
0:00:56
Сила української армії - наші військові дають гідну відсіч окупантам
Супергерои нашего времени — украинские военные показывают силу нашей армии
0:06:18
Як мери міст та губернатори захищають Україну - відео
Вместе против врага! Какую роль в войне играют мэры городов
0:02:23
Як Івано-Франківськ приймає переселенців
Помогают все. Как в Ивано-Франковске принимают переселенцев
0:07:04
Звернення Володимира Зеленського 03.03.2022 - відео
Мы единые, а значит, сильные — Зеленский о ситуации на фронте и шагах правительства
Больше видео
Результат переговорів України і Росії
Читать дальше
Какой результат переговоров Украины и России сегодня, 3 марта — главные тезисы
Идут обстрелы в районах Харькова – мэр Игорь Терехов о ситуации в городе
Читать дальше
Спорт не вне политики! Как украинские спортсмены поддерживают наше государство

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь