Идут обстрелы в районах Харькова – мэр Игорь Терехов о ситуации в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о положении в городе после двух дней страшных обстрелов российскими войсками.
Постоянно продолжаются обстрелы спальных районов и объектов инфраструктуры. Враг понимает, что этим он усложнит работу всех наших городских служб, — говорит Игорь Терехов.
Постоянно продолжаются обстрелы спальных районов и объектов инфраструктуры. Враг понимает, что этим он усложнит работу всех наших городских служб, — говорит Игорь Терехов.
Сегодня был нанесен удар по депо с трамваями и автобусами.
К сожалению, несколько единиц техники уничтожены.