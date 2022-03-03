Україна

Йдуть обстріли в районах Харкова – мер Ігор Терехов про становище у місті

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 03 Березня 2022, 19:59

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