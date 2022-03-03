Йдуть обстріли в районах Харкова – мер Ігор Терехов про становище у місті

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про становище у місті після двох днів страшних обстрілів російськими військами.
Постійно тривають обстріли спальних районів та об’єктів інфраструктури. Ворог розуміє, що цим він ускладнить роботу всіх наших міських служб, – каже Ігор Терехов.
Постійно тривають обстріли спальних районів та об’єктів інфраструктури. Ворог розуміє, що цим він ускладнить роботу всіх наших міських служб, – каже Ігор Терехов.
Сьогодні було завдано удару по депо з трамваями та автобусами.
На жаль, кілька одиниць техніки знищено.