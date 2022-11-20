Максимально лояльные условия: ипотека 3% от єОселя. Кто может получить жилье и какие требования

Во время войны государство создало максимально лояльные и удобные условия и инициативы для граждан. Одной из таких новаций стала ипотека под 3%. Что известно о первых выдачах и какая из этого выгода — разбираем в материале.

Два украинца уже получили ипотеку под 3%, более 10 тысяч подали заявки. С октября в Украине действует новая государственная программа доступного кредитования єОселя. Под льготные 3% жилье могут приобрести военные и правоохранители, медики, учителя, ученые. Процесс максимально цифровизирован — податься можно через портал Дія.

Банки уже выдали первые кредиты — полицейской из Чернигова, которая выбрала квартиру в новостройке, и патрульному из Киева — на квартиру вторичного рынка.

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Что такое доступная ипотека под 3%

В прошлом году кредиты на жилье под адекватный процент — а это было 7% — только начинали набирать обороты, в 2021 году банки выдали почти 11 тысяч кредитов на девять миллиардов, и это вдвое больше за данные годичной давности.

И спрос бы рос, потому что большая часть украинцев не удовлетворены своими жилищными условиями, треть имели квадратных метров меньше санитарной нормы. Но большая война все затормозила, а теперь без домов — тысячи украинцев.

Государственная программа єОселя — это ипотека под льготные 3%. Она должна улучшить ситуацию, уверены в правительстве. Кредиты уже выдают.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко уверяет: уже сейчас есть большой спрос на такую ​​ипотеку. Уже известно о 10 тысячах заявлений со всех уголков страны.

По статистике (обращается — ред.) 83% — военнослужащие, около 11% — медики, 4% — ученые, 2% — педагоги.

Условия ипотеки почти такие же, как и до этого: увеличилась максимальная сумма кредита — теперь это шесть миллионов гривен, взять ссуду можно на 20 лет, первый взнос — не менее 20%.

Жилье — а это только квартиры, можно купить как на первичном, так и вторичном рынке.

Однако есть требования: максимальная стоимость квадратного метра, которая в каждом регионе разная, и век дома — если выбрали дом в областном центре, то ему должно быть не больше десяти лет.

Должное жилье нужно найти самостоятельно. Но что касается первички, то застройщики уже активно предлагают свои варианты.

Выгода ипотеки от єОселя

Пока банки кредитуют только готовые новостройки, но в скором времени купить в ипотеку можно будет еще незаконченные объекты, которые обычно дешевле. В настоящее время банки формируют базу надежных застройщиков, по-прежнему есть нормативная площадь для одного человека.

На семью из трех человек максимальная площадь квартиры, на которую дадут ссуду — почти 95 квадратов. Риелторы говорят, что условия новой ипотеки хорошие, нюанс есть с вторичным рынком. Десятилетний дом в большом городе — это почти новострой, и квартира в таком, да еще с ремонтом, будет стоить дороже максимальной стоимости квадратного метра.

— Мы говорим о квартирах, которые уже готовы к использованию и у них есть ремонт. В Киеве это $1200 – 1300 за квадрат, чаще спальни в районе, где еще можно найти такую ​​квартиру, — консультирует глава Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.

Но в Укрфинжилище говорят: банки могут дать ипотеку даже если квартира дороже, просто заемщику придется доплатить.

Важен здесь момент со сменой работы. Если, допустим, врач, взял ипотеку под 3%, а в течение срока его выплаты он увольняется с работы, то условия изменятся.

Главное преимущество новой ипотеки, говорят в правительстве, — максимальная цифровизация. Заявку можно подать через портал Дія, а затем это реально сделать в мобильном приложении, где система подтягивает все твои данные. Пока идет тестовый режим — банки рассматривают заявки больше объявленных три дня, но в идеале их будут согласовывать за сутки.

Среди планов Минэкономики до конца года выдать тысячу льготных ссуд. А со следующего года расширить жилье для всех украинцев, нуждающихся в жилье, но кредиты будут предоставлять уже под 7%.

Также потерявшим свое жилье государство предлагает еще несколько бюджетных вариантов. О них можешь узнать из нашего материала.

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