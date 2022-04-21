Итоги 57 дней войны с Россией. Новое обращение Зеленского к украинцам и миру

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля записал традиционное видеообращение к украинскому народу и миру.
– К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие.
Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из наиболее радостных и важных праздников.
Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из наиболее радостных и важных праздников.
Но сохраняем надежду. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть, — сказал президент.
Напомним, ранее мы также публиковали обращение Зеленского в Португалию.