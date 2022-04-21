Підсумки 57 днів війни з Росією. Нове звернення Зеленського до українців та світу

Президент України Володимир Зеленський 21 квітня записав традиційне відеозвернення до українського народу та світу.
– На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир’я.
Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят.
Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят.
Але зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть, — сказав президент.
Нагадаємо, раніше ми також публікували звернення Зеленського до Португалії.