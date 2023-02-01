Мы не знали, выйдем ли оттуда — как девять украинских пограничников уничтожили 50 вагнеровцев

Ситуация на Донецком участке фронта крайне сложная, особенно под Бахмутом. Кровопролитные бои там идут круглосуточно.

Иногда за час одна позиция переходит то под наш контроль, то наоборот. В помощь вагнеровцам россияне бросили подготовленные армейские подразделения.

Накрывают нашу землю не только артиллерийскими боеприпасами, но и собственными телами. Среди тех, кто сейчас держат оборону Бахмута, и сводный пограничный отряд.

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Наши борются за каждую посадку. Однако обычно россиян в четыре – пять раз больше, чем наших военных. Так было и в Соледаре, который украинские армейцы держали до последнего.

Группа аэроразведки прибыла на указанную локацию, еще не зная, что туда уже вошли вагнеровцы. Их было полсотни, а украинских пограничников — всего девять. Нашим на помощь прислали несколько групп спецназовцев.

Однако, не дожидаясь помощи, операторы беспилотников приняли бой. Когда россияне были уже в 100 м, пограничники связались со штабом и начали прощаться.

Мы не знали, выйдем ли оттуда, что с нами будет. Мы знали, что будем стоять до конца. Мы не будем отступать, — делится боец с позывным Гроза.

Артиллерия, которую скорректировала авиаразведка своим дроном, уничтожила почти всех вагнеровцев. Группе украинцев удалось вырваться. Но вместо того, чтобы побежать в тыл, они остановились немного дальше и снова подняли беспилотники, чтобы добить остатки врага.

Российские войска не прекращают попыток наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Узнай, что рассказывают военные о боях под Бахмутом.

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