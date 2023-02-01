Україна

Ми не знали, чи вийдемо звідти — як дев’ятеро українських прикордонників знищили 50 вагнерівців

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 01 Лютого 2023, 14:00

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