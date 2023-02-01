Ми не знали, чи вийдемо звідти — як дев’ятеро українських прикордонників знищили 50 вагнерівців

Ситуація на Донецькій ділянці фронту вкрай важка, особливо під Бахмутом. Кровопролитні бої там точаться цілодобово.

Часом за годину одна позиція переходить то під наш контроль, то навпаки. На підмогу вагнерівцям росіяни кинули підготовлені армійські підрозділи.

Накривають нашу землю не лише артилерійськими боєприпасами, але й власними тілами. Серед тих, хто нині тримає оборону Бахмута, і зведений прикордонний загін.

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Наші б’ються за кожну посадку. Однак зазвичай росіян у чотири – п’ять разів більше, ніж наших військових. Так було і в Соледарі, який українські армійці тримали до останнього.

Група аеророзвідки прибула на вказану локацію, ще не знаючи, що туди вже зайшли вагнерівці. Їх було півсотні, а українських прикордонників — лише дев’ять. Нашим на поміч надіслали декілька груп спецпризначенців.

Однак, не чекаючи підмоги, оператори безпілотників прийняли бій. Коли росіяни підібрались уже за 100 м, прикордонники зв’язались зі штабом і почали прощатись.

Ми не знали, чи ми звідти вийдемо, що з нами буде. Ми знали, що будемо стояти до кінця. Ми не будемо відступати, — ділиться боєць з позивним Гроза.

Артилерія, яку скоригувала аеророзвідка своїм дроном, розтрощила майже всіх вагнерівців. Групі українців вдалося вирватись. Але замість того, щоб побігти в тил, вони зупинились трохи далі й знову підняли безпілотники, щоб добити залишки ворога.

Російські війська не припиняють спроб наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Дізнайся, що розповідають військові про бої під Бахмутом.

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