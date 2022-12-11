Пять лет без центрального отопления. Как курортный Трускавец выживает без света

Курортный Трускавец Львовской области уже пять лет без центрального отопления.

Массовый переход на индивидуальное начали еще в 2011 году. Толчком для этого стал рост цен на тепло. Следовательно, горожане и коммунальные учреждения обогреваются газовыми котлами или альтернативным топливом.

Некоторые санатории и гостиницы, чтобы не потерять клиентов зимой, уже установили твердотопливные котлы, закупили дрова – на случай, если газа не будет. А теперь для большинства стало вызовом – как выжить без света.

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В настоящее время город также закупает генераторы для коммунальных учреждений. Надо около трех десятков. Особенно необходимы мощные, для водоканала.

Городской голова Трускавца Андрей Кульчинский пояснил, что из-за большого перепада высот в городе необходимы мощные генераторы для насосов. И их уже подарил польский Перемышль.

В мэрии Трускавца уверяют, что сделают все, чтобы жители и гости курорта смогли с комфортом перезимовать и качественно получать все услуги.

Напомню, что раньше мы рассказывали о том, где отдохнуть в Карпатах на Новый год 2023 года.