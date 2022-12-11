П’ять років без центрального опалення. Як курортний Трускавець виживає без світла

Курортний Трускавець, що на Львівщині, уже п’ять років без центрального опалення.

Масовий перехід на індивідуальне почали ще у 2011. Поштовхом для цього стало зростання ціни на тепло. Відтак містяни і комунальні установи обігріваються газовими котлами або альтернативним паливом.

Деякі санаторії та готелі, щоб не втратити клієнтів взимку, вже встановили твердопаливні котли, закупили дрова – на випадок, якщо не буде газу. А тепер для більшості стало викликом — як вижити без світла.

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Зараз місто також закуповує генератори для комунальних установ. Треба зо три десятки. Особливо потрібні потужні, для водоканалу. Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський пояснив, що через великий перепад висот у місті, необхідні потужні генератори для насосів. І їх вже подарував польський Перемишль.

У мерії Трускавця запевняють — зроблять усе, щоб жителі і гості курорту змогли з комфортом перезимувати та якісно отримувати усі послуги.

Нагадаю, що раніше ми розповідали про те, де відпочити у Карпатах на Новий рік 2023.