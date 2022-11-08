Курортному сезону 2023 бути! Як відбудовують курортну Затоку на Одещині

Курортному сезону 2023 бути. Принаймні на це сподіваються власники зруйнованих баз відпочинку у курортній Затоці та продовжують відновлювати свої будівлі.

Наступного літа готуються зустрічати не тільки українських туристів, а й іноземних. Це селище на Одещині влітку зазнало кілька потужних ракетних атак, хоча поруч немає жодних стратегічних чи військових об’єктів.

Більшість власників курортного бізнесу вірять у нашу перемогу і в те, що сезон влітку 2023 року таки розпочнеться. Тому винаймають будівельників для якнайшвидшого відновлення потрощених баз відпочинку.

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Я думаю, що сезон має бути й мають приїхати навіть туристи з інших країн, — розповідає будівельник Сергій.

Один із наймасованіших обстрілів тут зафіксовано 26 липня. Тоді зі стратегічної авіації ворог випустив по Затоці 13 ракет. Внаслідок цього зруйнувало понад 150 туристичних будівель. Як і де триває відбудова — бачила Анастасія Кожушко.

Раніше ми розповідали про страшну трагедію, як Затока перетворилася на руїни.

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