Курортному сезону 2023 быть! Как отстраивают курортную Затоку в Одесской области

Курортному сезону 2023 быть! По крайней мере, на это надеются владельцы разрушенных баз отдыха в курортной Затоке и продолжают восстанавливать свои здания.

Следующим летом тут готовятся встречать не только украинских туристов, но и иностранных. Этот поселок в Одесской области летом пережил несколько мощных ракетных атак, хотя рядом нет ни стратегических, ни военных объектов.

Большинство владельцев курортного бизнеса верят в нашу победу и в то, что сезон летом 2023 года начнется. Поэтому нанимают строителей для скорейшего восстановления разбитых баз отдыха.

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Я думаю, что сезон должен быть и должны приехать туристы даже из других стран, — говорит строитель Сергей.

Один из самых массированных обстрелов здесь был зафиксирован 26 июля. Тогда из стратегической авиации враг выпустил по Затоке 13 ракет. В результате разрушено более 150 туристических зданий. Как и где идет восстановление — видела Анастасия Кожушко.

Ранее мы рассказывали о страшной трагедии, как Затока превратилась в руины.

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