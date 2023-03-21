Автомобиль выдержал танковую колонну: как релоцированное предприятие производит бронированное стекло и авто для волонтеров

Во Львовской области с нуля запустило работу релоцированное предприятие из Мелитополя. Компания более 30 лет производит бронестекло и бронированные машины.

Из-за российских оккупантов бизнес уже во второй раз переезжает. Сначала из Крыма — в Мелитополь, а теперь — в Львовскую область.

Менеджер компании Анастасия Сырова рассказывает: их автомобиль наткнулся на танковую колонну, его расстреляли из пулемета. Спасло бронированное стекло, которое производило предприятие.

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— К сожалению, ничего забрать из оборудования мы не смогли. Наше главное оборудование — автоклав, весящий 22 тонны. Это очень сложно. А печи не разбирались, их было невозможно вывезти. Все, что мы могли сделать — это вывести из строя это оборудование.

Предприятию удалось купить необходимую технику и наладить во Львовской области полноценное производство бронированного стекла.

Компания также занимается бронированием различных автомобилей, в том числе для эвакуации гражданских в прифронтовых городах. Сейчас в работе — инкассаторские машины.

В год здесь смогут бронировать до сотни машин, хотя до войны мощности были втрое больше. В планах также возобновление производства автомобилей скорой помощи и реанимобилей.

А вот как одесские мастера дают вторую жизнь автомобилям с передовой, мы рассказывали раньше.

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