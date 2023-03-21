Автівка витримала танкову колону: як релоковане підприємство виготовляє броньоване скло та авто для волонтерів

На Львівщині з нуля запустило роботу релоковане підприємство із Мелітополя. Компанія понад 30 років виготовляє бронескло та броньовані машини.

Через російських окупантів бізнес уже вдруге переїжджає. Спочатку з Криму — в Мелітополь, а тепер — на Львівщину.

Менеджерка компанії Анастасія Сирова розповідає: їхній автомобіль натрапив на танкову колону, його розстріляли з кулемета. Врятувало броньоване скло, яке виготовляло підприємство.

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— На жаль, нічого забрати з обладнання ми не змогли. Наше головне обладнання — автоклав, який важить 22 тонни. Це дуже складно. А печі не розбиралися, їх неможливо було вивезти. Все, що ми могли зробити — це вивести з ладу те обладнання.

Підприємству вдалося купити необхідну техніку та налагодити на Львівщині повноцінне виробництво броньованого скла.

Компанія також займається бронюванням різноманітних автомобілів, зокрема для евакуації цивільних у прифронтових містах. Нині у роботі — інкасаторські машини.

На рік тут зможуть бронювати до сотні машин, хоча до великої війни потужності були втричі більшими. У планах також відновлення виробництва автомобілів швидкої допомоги та реанімобілів.

А ось як одеські майстри дають друге життя автівкам з передової, ми розповідали раніше.

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