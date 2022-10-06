Лекция от Карпачева и кофе с главой города: как в Черновцах собирали средства на приют для беженцев

Около двух миллионов гривен для детей, пострадавших от войны, собрали в Черновцах.

На благотворительном вечере продавали картины, кофе с городским головой, рекламу от блогеров и экскурсии на съемочные площадки.

За каждый лот благотворители давали много денег. Все собранное организаторы передадут для достройки приюта, в котором сейчас проживает 150 эвакуированных воспитанников из Николаевской области.

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Ведь с наступлением холодов условия проживания для детей нужно улучшать. Новый корпус для них уже строят, но ремонт там до сих пор не завершен.

На благотворительном вечере для гостей почти двухчасовую лекцию читал звездный психолог Дмитрий Карпачев. Больше всего интересовало людей то, как объяснить детям, что сейчас идет война.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как получить помощь 6600 переселенцам и пострадавшим в войне.