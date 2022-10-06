Украина

Лекция от Карпачева и кофе с главой города: как в Черновцах собирали средства на приют для беженцев

Артём Храмцов, видеоредактор Вікна-Новини 06 октября 2022, 11:00

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