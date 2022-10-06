Україна

Лекція від Карпачова й кава з головою міста: як у Чернівцях збирали кошти на сиротинець для біженців

Артем Храмцов, відеоредактор Вікна-Новини 06 Жовтня 2022, 11:00

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