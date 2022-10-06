Лекція від Карпачова й кава з головою міста: як у Чернівцях збирали кошти на сиротинець для біженців

Майже два мільйони гривень для дітей, які постраждали від війни, зібрали в Чернівцях.

На благодійному вечорі продавали картини, кавування із міським головою, рекламу від блогерів та екскурсії на знімальні майданчики.

За кожен лот доброчинці давали чимало грошей. Усе зібране організатори передадуть для добудови сиротинця, в якому зараз проживає 150 евакуйованих вихованців із Миколаївської області.

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Адже із настанням холодів умови проживання для дітей необхідно покращувати. Новий корпус для них уже будують, але ремонт там досі не завершений.

На благодійному вечорі для гостей майже двогодинну лекцію читав зірковий психолог Дмитро Карпачов. Найбільше цікавило людей те, як пояснити дітям, що зараз триває війна.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як отримати допомогу 6600 переселенцям та постраждалим у війні.