Актуальная карта боевых действий в Украине 5 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Российские захватчики никогда не сравнятся с украинскими отважными воинами. Ведь первые несут только смерть, разрушение и другие преступления. А вторые — защиту, свободу и справедливость.

Кремлевские пропагандисты пытаются всяческими способами очернить наших героев в глазах всего мира, но с каждым днем ​​только роют себе еще более глубокую яму.

Не дай им затащить туда и себя. Прислушивайся к Генштабу ВСУ, который ежедневно подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 ноября 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска преждевременно развернули новомобилизированный личный состав для наступательных операций на западе Донецкой области, преследуя минимальные и оперативно незначительные территориальные достижения.

Захватчики продолжают наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки и Донецка. Однако имеют выраженные проблемы со снабжением важной военной техники.

До сих пор непонятно, будут ли защищать оккупанты Херсон, несмотря на то, что некоторые российские подразделения уже отходят с северо-западной части Херсонской области. Там продолжается принудительная эвакуация населения.

Российские власти могут готовить условия для перевода Запорожской АЭС в российскую энергосеть в ближайшее время.

Между тем, ВСУ продолжают вести контрнаступательные действия в направлении Кременной и Сватового.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 ноября 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что россияне ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение последних суток противник нанес:

три ракетных удара;

пять авиационных ударов;

два обстрела из РСЗО.

От этого пострадали населённые пункты Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и привлечения ударных БПЛА с территории Беларуси.

На других направлениях россияне обстреляли:

на Северском направлении — из минометов, в районе Тимоновичей Черниговской области;

направлении — из минометов, в районе Тимоновичей Черниговской области; на Слобожанском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарное, Бологовка, Стельмаховка, Волчанские Хутора, Глубокое, Двуречная, Зеленое, Гатище и Чугуновка;

направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарное, Бологовка, Стельмаховка, Волчанские Хутора, Глубокое, Двуречная, Зеленое, Гатище и Чугуновка; на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новоегоровка, Северск, Верхнекаменское, Медвежье и Белогоровка;

и направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новоегоровка, Северск, Верхнекаменское, Медвежье и Белогоровка; на Бахмутском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Белогоровки, Бахмута, Андреевки, Клещиевки и Иванграда;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Белогоровки, Бахмута, Андреевки, Клещиевки и Иванграда; на Авдеевском направлении — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка;

направлении — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка; на Новопавловском направлении — из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Времовка и Большая Новоселка;

направлении — из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Времовка и Большая Новоселка; на Запорожском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Полтавки, Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Дорожнянки, Новоандреевки и Ольговского;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Полтавки, Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Дорожнянки, Новоандреевки и Ольговского; на Южнобужском направлении — в районах населенных пунктов, граничащих с линией столкновения. Непосредственно от российской реактивной и ствольной артиллерии пострадали населенные пункты Трифоновка Херсонской области и Никополь.

По имеющейся информации, 18 российских захватчиков уничтожены и два ранены в результате огневого поражения по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области.

Также 2 ноября в районе города Энергодар Запорожской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами. Около 20 российских военнослужащих получили ранения.

3 ноября в Мелитополе было нанесено огневое поражение по пункту управления противника, расположенному в здании промышленной зоны.

Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожены до десяти единиц военной техники. Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах.

По имеющейся информации, в Каменке Запорожской области противник переместил личный состав своих подразделений, свернул блокпосты и комендатуру.

У оккупантов, находящихся в Запорожской области, низкий уровень морально-психологического состояния. Россияне недовольны условиями содержания, плохой экипировкой, постоянной задержкой и неполными выплатами денежного обеспечения, а также пренебрежительным отношением военного руководства.

Украинская авиация в течение суток нанесла по врагу четыре удара. Под поражением оказались два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств ПВО россиян.

Украинские подразделения ПВО сбили два БпЛА Shahed-136.

Военные ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили:

пункт управления врага;

пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;

ряд других важных военных объектов противника.

В связи с последними обстрелами россиян по критической инфраструктуре Украины международное сообщество еще больше бросилось помогать нам. Узнай, как Украине помогают Болгария, Швейцария и корпорация Microsoft.

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