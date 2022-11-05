Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 5 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Елена Яковлева, редактор сайта 05 ноября 2022, 06:00
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0:04:19
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