Актуальная карта боевых действий в Украине 5 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Российские захватчики никогда не сравнятся с украинскими отважными воинами. Ведь первые несут только смерть, разрушение и другие преступления. А вторые — защиту, свободу и справедливость.
Кремлевские пропагандисты пытаются всяческими способами очернить наших героев в глазах всего мира, но с каждым днем только роют себе еще более глубокую яму.
Не дай им затащить туда и себя. Прислушивайся к Генштабу ВСУ, который ежедневно подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска преждевременно развернули новомобилизированный личный состав для наступательных операций на западе Донецкой области, преследуя минимальные и оперативно незначительные территориальные достижения.
Захватчики продолжают наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки и Донецка. Однако имеют выраженные проблемы со снабжением важной военной техники.
До сих пор непонятно, будут ли защищать оккупанты Херсон, несмотря на то, что некоторые российские подразделения уже отходят с северо-западной части Херсонской области. Там продолжается принудительная эвакуация населения.
Российские власти могут готовить условия для перевода Запорожской АЭС в российскую энергосеть в ближайшее время.
Между тем, ВСУ продолжают вести контрнаступательные действия в направлении Кременной и Сватового.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что россияне ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В течение последних суток противник нанес:
От этого пострадали населённые пункты Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и привлечения ударных БПЛА с территории Беларуси.
На других направлениях россияне обстреляли:
По имеющейся информации, 18 российских захватчиков уничтожены и два ранены в результате огневого поражения по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области.
Также 2 ноября в районе города Энергодар Запорожской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами. Около 20 российских военнослужащих получили ранения.
3 ноября в Мелитополе было нанесено огневое поражение по пункту управления противника, расположенному в здании промышленной зоны.
Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожены до десяти единиц военной техники. Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах.
По имеющейся информации, в Каменке Запорожской области противник переместил личный состав своих подразделений, свернул блокпосты и комендатуру.
У оккупантов, находящихся в Запорожской области, низкий уровень морально-психологического состояния. Россияне недовольны условиями содержания, плохой экипировкой, постоянной задержкой и неполными выплатами денежного обеспечения, а также пренебрежительным отношением военного руководства.
Украинская авиация в течение суток нанесла по врагу четыре удара. Под поражением оказались два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств ПВО россиян.
Украинские подразделения ПВО сбили два БпЛА Shahed-136.
Военные ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили:
В связи с последними обстрелами россиян по критической инфраструктуре Украины международное сообщество еще больше бросилось помогать нам. Узнай, как Украине помогают Болгария, Швейцария и корпорация Microsoft.
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