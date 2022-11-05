Актуальна карта бойових дій в Україні 5 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Російські загарбники ніколи не зрівняються з українськими відважними воїнами. Адже перші несуть за собою лише смерть, руйнування та інші злочини. А другі — захист, свободу та справедливість.
Кремлівські пропагандисти намагаються всілякими способами очорнити наших героїв в очах усього світу, але з кожним днем тільки риють собі ще глибшу яму.
Не дай їм затягнути туди й себе. Дослухайся до Генштабу ЗСУ, який щодня детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська передчасно розгорнули новомобілізований особовий склад для наступальних операцій на заході Донецької області, переслідуючи мінімальні та оперативно незначні територіальні здобутки.
Загарбники продовжують наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки та Донецька. Однак мають виражені проблеми з постачанням важливої військової техніки.
Досі незрозуміло, чи захищатимуть окупанти Херсон, попри те, що деякі російські підрозділи вже відходять з північно-західної частини Херсонської області. Там також продовжується примусова евакуація населення.
Російська влада може готувати умови для переведення Запорізької АЕС в російську енергомережу найближчим часом.
Тим часом ЗСУ продовжують вести контрнаступальні дії в напрямку Кремінної та Сватового.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Протягом останньої доби противник завдав:
Від цього постраждали населені пункти Львівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та залучення ударних БпЛА з території Білорусі.
На інших напрямках росіяни обстріляли:
За наявною інформацією, 18 російських загарбників знищено та два — поранено внаслідок вогневого ураження по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області.
Також 2 листопада у районі міста Енергодар Запорізької області знищено зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами. Близько 20 російських військовослужбовців отримали поранення.
3 листопада у Мелітополі було завдано вогневого ураження по пункту управління противника, розміщеному в будівлі промислової зони.
Як результат, близько 50 загарбників поранено та знищено до десяти одиниць військової техніки. Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах.
За наявною інформацією, в Кам’янці Запорізької області противник перемістив особовий склад своїх підрозділів, згорнув блокпости та комендатуру.
В окупантів, що знаходяться у Запорізькій області, низький рівень морально-психологічного стану. Росіяни незадоволені умовами утримання, поганим екіпіруванням, постійною затримкою та неповними виплатами грошового забезпечення, а також зневажливим ставленням військового керівництва.
Українська авіація протягом доби завдала по ворогу чотири удари. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів ППО росіян.
Українські підрозділи ППО збили два БпЛА Shahed-136.
Військові ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили:
У зв’язку з останніми обстрілами росіян по критичній інфраструктурі Україні міжнародна спільнота ще дужче кинулась допомагати нам. Дізнайся, як Україні допомагають Болгарія, Швейцарія та корпорація Microsoft.
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