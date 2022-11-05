Актуальна карта бойових дій в Україні 5 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Російські загарбники ніколи не зрівняються з українськими відважними воїнами. Адже перші несуть за собою лише смерть, руйнування та інші злочини. А другі — захист, свободу та справедливість.

Кремлівські пропагандисти намагаються всілякими способами очорнити наших героїв в очах усього світу, але з кожним днем тільки риють собі ще глибшу яму.

Не дай їм затягнути туди й себе. Дослухайся до Генштабу ЗСУ, який щодня детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська передчасно розгорнули новомобілізований особовий склад для наступальних операцій на заході Донецької області, переслідуючи мінімальні та оперативно незначні територіальні здобутки.

Загарбники продовжують наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки та Донецька. Однак мають виражені проблеми з постачанням важливої ​​військової техніки.

Досі незрозуміло, чи захищатимуть окупанти Херсон, попри те, що деякі російські підрозділи вже відходять з північно-західної частини Херсонської області. Там також продовжується примусова евакуація населення.

Російська влада може готувати умови для переведення Запорізької АЕС в російську енергомережу найближчим часом.

Тим часом ЗСУ продовжують вести контрнаступальні дії в напрямку Кремінної та Сватового.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 листопада 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом останньої доби противник завдав:

три ракетних удари;

п’ять авіаційних ударів;

два обстріли із РСЗВ.

Від цього постраждали населені пункти Львівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та залучення ударних БпЛА з території Білорусі.

На інших напрямках росіяни обстріляли:

на Сіверському напрямку — з мінометів, в районі Тимоновичів Чернігівської області;

напрямку — з мінометів, в районі Тимоновичів Чернігівської області; на Слобожанському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бологівка, Стельмахівка, Вовчанські Хутори, Глибоке, Дворічна, Зелене, Гатище та Чугунівка;

напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бологівка, Стельмахівка, Вовчанські Хутори, Глибоке, Дворічна, Зелене, Гатище та Чугунівка; на Куп’янському та Лиманському напрямках — з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Новоєгорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Ведмеже та Білогорівка;

та напрямках — з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Новоєгорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Ведмеже та Білогорівка; на Бахмутському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Білогорівки, Бахмута, Андріївки, Кліщіївки та Іванграда;

напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Білогорівки, Бахмута, Андріївки, Кліщіївки та Іванграда; на Авдіївському напрямку — з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Парасковіївка;

напрямку — з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Парасковіївка; на Новопавлівському напрямку — з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка;

напрямку — з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка; на Запорізькому напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Полтавки, Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Дорожнянки, Новоандріївки та Ольгівського;

напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Полтавки, Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Дорожнянки, Новоандріївки та Ольгівського; на Південнобузькому напрямку — у районах населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Безпосередньо від російської реактивної та ствольної артилерії вчергове постраждали населені пункти Трифонівка Херсонської області та Нікополь.

За наявною інформацією, 18 російських загарбників знищено та два — поранено внаслідок вогневого ураження по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області.

Також 2 листопада у районі міста Енергодар Запорізької області знищено зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами. Близько 20 російських військовослужбовців отримали поранення.

3 листопада у Мелітополі було завдано вогневого ураження по пункту управління противника, розміщеному в будівлі промислової зони.

Як результат, близько 50 загарбників поранено та знищено до десяти одиниць військової техніки. Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах.

За наявною інформацією, в Кам’янці Запорізької області противник перемістив особовий склад своїх підрозділів, згорнув блокпости та комендатуру.

В окупантів, що знаходяться у Запорізькій області, низький рівень морально-психологічного стану. Росіяни незадоволені умовами утримання, поганим екіпіруванням, постійною затримкою та неповними виплатами грошового забезпечення, а також зневажливим ставленням військового керівництва.

Українська авіація протягом доби завдала по ворогу чотири удари. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів ППО росіян.

Українські підрозділи ППО збили два БпЛА Shahed-136.

Військові ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили:

пункт управління ворога;

п’ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки;

низку інших важливих військових об’єктів противника.

У зв’язку з останніми обстрілами росіян по критичній інфраструктурі Україні міжнародна спільнота ще дужче кинулась допомагати нам. Дізнайся, як Україні допомагають Болгарія, Швейцарія та корпорація Microsoft.

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