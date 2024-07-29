Карта боевых действий 29 июля 2024: Желанное и Новоалександровка стали самыми горячими точками на поле боя

Карта боевых действий 29 июля 2024 собрала последние ключевые события с фронта, так что о новостях с поля боя ты можешь узнать в этом материале.

Подчеркиваем: сейчас на фронте невероятно тяжело. За каждым сообщением об отступлении или “не нашем” населенном пункте — десятки убитых и раненых. Поддерживай армию, поддержи свою страну.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводка Генштаба – ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что российские силы недавно продвинулись северо-западнее Авдеевки, западнее города Донецка и запада Запорожской области.

Сообщается, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции на Северском направлении.

Эксперты также публикуют свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 июля 2024 года

По сообщению Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении.

За вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 69 авиаударов, сбросив 88 КАБ.

Кроме того, произвел более 5200 обстрелов, из них 96 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Волчанск, Глубокое, Слобожанское, Липцы, Борщева, Веселое, Старица, Волчанские Хутора, Чайковка, Петропавловка, Табаевка, Богуславка Харьковской области; Часов Яр, Торецк, Щербиновка, Северное, Белая Гора, Курдюмовка, Желанное, Ивановка, Новоэкономическое, Воздвиженка, Миролюбовка, Мирноград, Александрополь, Ильинка, Екатериновка, Водяное, Екатериновка, Елизаветовка, Пречистовка, Павловка, Большая; Лобковое, Каменское Запорожской области; Берислав, Днепряне, Новоберислав Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пять артиллерийских систем, пункт управления БПЛА, объект инфраструктуры и склад сохранения средств МТЗ.

На Харьковском направлении количество атак в сутки составило шесть. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Новоосинового и Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз недалеко от Макеевки, Невского, Новосергеевки, Тернов, Новосадового и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отражали восемь штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз в районах Васюковки, Ивановского, Часового Яра, Клищеевки, Григорьевки и Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка, Торецкого и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отразили 52 штурмовых действия в районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиново, Ивановка, Прогресс, Желанное, Сергеевка, Новоселовка Первая и Яснобродовка. При поддержке авиации россияне пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Желанного и Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили пять атак у Красногоровки, Георгиевки и Парасковьевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении российские войска совершили пять штурмов у Великой Новоселки, Константиновки и Раздольного.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районах Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении атака россиян не имела успеха во время штурма на левобережье Днепра.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1310 человек.

Также украинские воины обезвредили 12 танков, восемь боевых бронированных машин, 74 артиллерийских системы, две РСЗО, 39 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 62 автомобиля и 19 единиц специальной техники врага.

Раньше мы рассказывали тебе, как украинские силы отразили один из самых больших штурмов на Кураховском направлении.

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