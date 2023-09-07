Карта боевых действий 7 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 7 сентября 2023 года выглядит довольно похоже на то, что видят украинские аэроразведчики с помощью своих дронов.

Также они успевают смотреть не только на невероятные украинские пейзажи, но и отследить тех, кто постоянно их портит.

Поэтому приходится отвлекаться от созерцания красоты и исправлять мелкие ошибки, которые пока еще бегают по нашей родной земле. А как им это удается, ты можешь проследить в сводках Генштаба ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска вели наступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись в Бахмуте, на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западной границе Донецко-Восточной Запорожской области, на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 7 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес десять ракетных, 54 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Произошло 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гранева Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, это, в частности, Гремяч Черниговской области, Великая Писаревка, Покровка, Пономаренки, Чернацкое Сумской области и Ветеринарное, Гатище, Варваровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Синьковки, Котляровки, Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Колодязное, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника недалеко от Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки противника возле Орехово-Васильевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Хромового и Пивничного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Орехово-Васильевка, Белая Гора, Богдановка, Клещиевка Донецкой области.

В свою очередь, в результате штурмовых действий силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Авдеевки. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Александрополь, Керамик, Невельское, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красногоровка, Парасковеевка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди которых Ольговское, Левадное, Гуляйполе, Червоное Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен один состав боеприпасов, три артиллерийских средства, два пункта управления, один зенитно-ракетный комплекс и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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