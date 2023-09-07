Карта боевых действий 7 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 7 сентября 2023 года выглядит довольно похоже на то, что видят украинские аэроразведчики с помощью своих дронов.
Также они успевают смотреть не только на невероятные украинские пейзажи, но и отследить тех, кто постоянно их портит.
Поэтому приходится отвлекаться от созерцания красоты и исправлять мелкие ошибки, которые пока еще бегают по нашей родной земле. А как им это удается, ты можешь проследить в сводках Генштаба ВСУ.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска вели наступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись в Бахмуте, на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области.
Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западной границе Донецко-Восточной Запорожской области, на западе Запорожской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес десять ракетных, 54 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Произошло 26 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гранева Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, это, в частности, Гремяч Черниговской области, Великая Писаревка, Покровка, Пономаренки, Чернацкое Сумской области и Ветеринарное, Гатище, Варваровка Харьковской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Синьковки, Котляровки, Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Колодязное, Кисловка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника недалеко от Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки противника возле Орехово-Васильевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Хромового и Пивничного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Орехово-Васильевка, Белая Гора, Богдановка, Клещиевка Донецкой области.
В свою очередь, в результате штурмовых действий силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
В свою очередь, в результате штурмовых действий силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Авдеевки. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Александрополь, Керамик, Невельское, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красногоровка, Парасковеевка, Елизаветовка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди которых Ольговское, Левадное, Гуляйполе, Червоное Запорожской области.
На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен один состав боеприпасов, три артиллерийских средства, два пункта управления, один зенитно-ракетный комплекс и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
В то же время, продолжается борьба за поддержку на международной арене. Читай, что известно о визите Энтони Блинкена в Украину.
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