Карта бойових дій 7 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 7 вересня 2023 має досить схожий вигляд з тим, що бачать українські аеророзвідники за допомогою своїх дронів.

Також вони встигають відслідкувати не лише неймовірні українські краєвиди, але й тих, хто їх постійно псує.

Тому доводиться часом відволіктись від споглядання краси та виправити дрібні помилки, які поки ще бігають по нашій рідній землі. А як їм це вдається, можна слідкувати у зведеннях Генштабу ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська вели наступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися в районі Бахмута, на західному кордоні Донецької та східному Запорізької областей, а також на західній частині Запорізької області.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на західному кордоні Донецько-східної Запорізької області, на заході Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 вересня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав десять ракетних, 54 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гранева Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Грем’яч Чернігівської області, Велика Писарівка, Покровка, Пономаренки, Чернацьке Сумської області та Ветеринарне, Гатище, Варварівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Синьківки, Котлярівки, Крохмального Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника неподалік Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника біля Оріхово-Василівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Хромового та Північного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Біла Гора, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

У свою чергу, в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Авдіївки. Противник завдав авіаційного удару неподалік Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Олександропіль, Керамік, Невельське, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красногорівка, Парасковіївка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед яких Ольгівське, Левадне, Гуляйполе, Червоне Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Херсон та Антонівка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціям зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено один склад боєприпасів, три артилерійські засоби, два пункти управління, один зенітно-ракетний комплекс та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Водночас продовжується боротьба за підтримку на міжнародній арені. Читай, що відомо про візит Ентоні Блінкена до України.

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