Карта боевых действий 23 мая 2025: россияне больше всего атаковали на Лиманском, Новопавловском и Покровском направлениях

Карта боевых действий 23 мая 2025 года — твой информатор о последних событиях на фронте.

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что российские власти усиливают свою многолетнюю позицию, отвергая законность распада Советского Союза в 1991 году.

В будущем это может угрожать тем, что РФ заявит о непризнании суверенитета и независимости Украины и Белоруссии.

Украинские войска недавно продвинулись вблизи Торецка, а российские войска — вблизи Волчанска, Торецка и Великой Новоселки.

Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 мая 2025

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 56 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 130 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5879 обстрелов, в том числе 164 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около трех тысяч дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Великий Прикол Сумской области; Николаевка Черниговской области; Рубленое, Милово Харьковской области; Покровск, Степановка, Новоторецкое, Игнатовка, Комар, Новоукраинка Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Высокое, Каменское, Новоданиловка и Степногорск Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, четыре пункта управления и один склад хранения боеприпасов противника.

На Харьковском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Малая Шапковка и в сторону Довгенького.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Колесниковки, Кондрашовки, Новой Кругляковки и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Торское, Липовое и Редкодуб.

На Северском направлении враг предпринял три попытки идти вперед в районах Григоровки, Выемки и Белогоровки.

На Краматорском направлении кафиры четыре раза атаковали вблизи Временного Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку от Романовки, Торецка, Дачного и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Елизаветовка, Лысовка, Малиновка, Зверевое, Котляровка, Даченское, Удачное, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Алексеевка, Проминь, Шевченко Первое, Миролюбовка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 14 атак вблизи Константинополя, Свободного Поля и в сторону Шевченко и Новополя.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Высокое.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции наших защитников в направлении Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 23 управляемых авиационных бомбы, совершил 230 обстрелов, семь из которых — из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 21 штурмовое действие захватчиков.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, одну боевую бронированную машину, 43 артиллерийских системы, две реактивные системы залпового огня, 148 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 139 единиц автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 23 мая

Карта боевых действий 23 мая 2025: россияне больше всего атаковали на Лиманском, Новопавловском и Покровском направлениях / 12 Фотографий

Генштаб

Накануне ОВА отреагировала на фото, где россияне стоят с триколором у границы Днепропетровской области. Читай об этом по ссылке.

Главное фото: 148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада Десантно-штурмовых войск.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.