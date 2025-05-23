Украина

Карта боевых действий 23 мая 2025: россияне больше всего атаковали на Лиманском, Новопавловском и Покровском направлениях

Виктория Мельник, журналист сайта 23 мая 2025, 09:00
карта боевых действий
Фото Facebook
Карта боевых действий 23 мая 2025: россияне больше всего атаковали на Лиманском, Новопавловском и Покровском направлениях
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