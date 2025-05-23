Карта бойових дій 23 травня 2025: росіяни найбільше атакували на Лиманському, Новопавлівському та Покровському напрямках

Карта бойових дій 23 травня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті.

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що російська влада посилює свою багаторічну позицію, відкидаючи законність розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

В майбутньому це може загрожувати тим, що РФ заявить про невизнання суверенітету і незалежності України та Білорусі.

Українські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька, а російські війська — поблизу Вовчанська, Торецька та Великої Новосілки.

Аналітики також публікують свою інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 травня 2025 року

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 56 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5879 обстрілів, зокрема 164 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько трьох тисяч дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великий Прикіл Сумської області; Миколаївка Чернігівської області; Рублене, Мілове Харківської області; Покровськ, Степанівка, Новоторецьке, Гнатівка, Комар, Новоукраїнка Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Високе, Кам’янське, Новоданилівка та Степногірськ Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 11 артилерійських засобів, чотири пункти управління та один склад зберігання боєприпасів противника.

На Харківському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Мала Шапківка та в бік Довгенького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Торське, Липове та Рідкодуб.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Григорівки, Виїмки та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак неподалік Романівки, Торецька, Дачного та Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Малинівка, Звірове, Котлярівка, Даченське, Удачне, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Олексіївка, Промінь, Шевченко Перше, Миролюбівка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак поблизу Костянтинополя, Вільного Поля та в бік Шевченка й Новополя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Високе.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників у напрямку Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 23 керовані авіаційні бомби, здійснив 230 обстрілів, сім з яких — із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 21 штурмову дію загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, одну бойову броньовану машину, 43 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 148 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 139 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 23 травня

Карта бойових дій 23 травня 2025: росіяни найбільше атакували на Лиманському, Новопавлівському та Покровському напрямках / 12 Фотографій

Генштаб

