Украина

Карта боевых действий 5 мая 2025 года: рекордные 115 атак на Покровском направлении

Виктория Мельник, журналист сайта 05 мая 2025, 10:00
карта боевых действий
виталий
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