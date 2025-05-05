Карта боевых действий 5 мая 2025 года: рекордные 115 атак на Покровском направлении

Карта боевых действий за 5 мая 2025 года показывает актуальное течение событий на фронте в интерактивном режиме.

Пока Путин говорит о так называемом перемирии на 9 мая, мы должны со всей силой донатить и выбивать оккупантов с нашей земли.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что Россия сохраняет свои начальные цели войны, равносильные капитуляции Украины, несмотря на длительные переговоры с Соединенными Штатами.

Путин отметил внутреннюю поддержку войны и пропагандировал идеал самопожертвования на передовой и дома, вероятно, пытаясь подготовить российское общество к более длительной войне в Украине и потенциальных будущих конфронтаций с Западом.

Украинские войска недавно продвинулись вблизи Торецка, а российские войска недавно продвинулись вблизи Купянска и Торецка.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 мая 2025 года

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 269 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 106 авиаударов, в том числе сбросил 167 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, совершил 5550 обстрелов, из них 121 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2628 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Рясное, Великая Писаревка, Тимоновичи Сумской области; Захаровка, Рубежное, Волчанск Харьковской области; Покровск, Сухой Яр, Заря, Леонидовка, Дружковка, Русин Яр, Малиновка, Удачное, Новопавловка, Зеленый Кут, Новоукраинка, Новополь, Богатырь, Зеленое Поле Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Высокое, Орехов Запорожской области; Веселое, Берислав, Бургунка Херсонской области.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны, станцию ​​радиоэлектронной борьбы, артиллерийскую систему и еще один важный объект врага.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боев в районах Волчанска, Строевки и Тихого.

На Купянском направлении за сутки зафиксированы семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки и сторону Песчаного, Глушковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новое, Копанки, Твердохлебово, Колодцы и в сторону Зеленой Долины, Липового, Ольговки, Редкодуба.

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло три боя в направлениях Григоровки и Верхнекаменского. Все попытки противника продвинуться вперед были отражены нашими защитниками.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло десять боев в сторону Майского, Белой Горы и вблизи Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Торецка, Дружбы и в направлении Дилиевки.

Читать по теме Цинизм высочайшего уровня: реакция Зеленского на предложение трехдневного прекращения огня Спустя три года полномасштабной войны мир и Россия говорят о вероятности украинского удара по Москве на 9 мая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 115 атак агрессора в сторону населенных пунктов Гнатовка, Миролюбовка, Проминь, Новосергеевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка, Богатырь, а также в районах населенных пунктов Малиновка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 52 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Ровнополь, Новополь, Новоселка, Привольное и в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Богатырь.

Противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, вблизи Новоандреевки, Пятихаток и Степного, захватчики совершили три напрасных атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 23 атаки противника. Противник совершил 317 артиллерийских обстрелов, из них 11 из реактивных систем залпового огня. Также нанесены 10 авиационных ударов, во время которых сброшены 13 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляли 1260 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, восемь боевых бронированных машин, 43 артиллерийских системы, одну реактивную систему залпового огня, 137 БПЛА оперативно-тактического уровня, 109 единиц автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 5 мая

Карта боевых действий 5 мая 2025 года: рекордные 115 атак на Покровском направлении / 12 Фотографий

Генштаб

Накануне россияне обстреляли Киев, ранения получили дети. Подробности читай по ссылке.

Главное фото: 93-я ОМБр Холодный Яр.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.