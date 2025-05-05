Карта бойових дій 5 травня 2025: рекордні 115 атак на Покровському напрямку

Карта бойових дій за 5 травня 2025 показує актуальний перебіг подій на фронті в інтерактивному режимі.

Доки Путін говорить про так зване перемирʼя на 9 травня, ми маємо з усією силою донатити та вибивати окупантів з нашої землі.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що Росія зберігає свої початкові цілі війни, які рівносильні капітуляції України, попри тривалі переговори зі Сполученими Штатами.

Путін наголосив на внутрішній підтримці війни та пропагував ідеал самопожертви на передовій та вдома, ймовірно, намагаючись підготувати російське суспільство до тривалішої війни в Україні та потенційних майбутніх конфронтацій із Заходом.

Українські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька, а російські війська — поблизу Куп’янська та Торецька.

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 травня 2025 року

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 106 авіаударів, зокрема скинув 167 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, здійснив 5550 обстрілів, з них 121 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2628 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рясне, Велика Писарівка, Тимоновичі Сумської області; Захарівка, Рубіжне, Вовчанськ Харківської області; Покровськ, Сухий Яр, Зоря, Леонідівка, Дружківка, Русин Яр, Малинівка, Удачне, Новопавлівка, Зелений Кут, Новоукраїнка, Новопіль, Багатир, Зелене Поле Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Високе, Оріхів Запорізької області; Веселе, Берислав, Бургунка Херсонської області.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійську систему та ще один інший важливий об’єкт ворога.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Строївки та Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки та в бік Піщаного, Глушківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Нове, Копанки, Твердохлібове, Колодязі та в бік Зеленої Долини, Липового, Ольгівки, Рідкодуба.

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося три боєзіткнення в напрямках Григорівки та Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося десять боєзіткнень у бік Майського, Білої Гори та поблизу Ступочок і Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Торецька, Дружби та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 115 атак агресора в бік населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Багатир, а також у районах населених пунктів Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 52 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новопіль, Новосілка, Привільне та в бік населених пунктів Зелене Поле, Шевченко, Багатир.

Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку, поблизу Новоандріївки, П’ятихаток та Степового, загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 23 атаки противника. Противник здійснив 317 артилерійських обстрілів, з них 11 — із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 10 авіаційних ударів, під час яких скинуто 13 керованих авіабомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1260 осіб.

Також українські воїни знешкодили п’ять танків, вісім бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 137 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 109 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 5 травня

Карта бойових дій 5 травня 2025: рекордні 115 атак на Покровському напрямку / 12 Фотографій

Генштаб

