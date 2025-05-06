Украина

Карта боевых действий 6 мая 2025: оккупанты активизировались на Запорожском направлении

Ирина Танасийчук, журналист сайта 06 мая 2025, 11:00
карта боевых действий в украине
алексей лазаренко
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