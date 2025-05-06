Карта боевых действий 6 мая 2025: оккупанты активизировались на Запорожском направлении

Карта боевых действий в Украине за 6 мая 2025 года демонстрирует динамику продвижения врага и оборонных операций ВСУ. Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале. Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория. Серые участки — нуждаются в уточнении. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других стран. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска недавно продвинулись вблизи Волчанска, Северска, Торецка, Курахово и Великой Новоселки. Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 мая 2025 года Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений. Россия нанесла один ракетный и 80 авиаударов, использовав две ракеты и сбросив 175 КАБов. Также совершено более 6100 обстрелов, из них 113 из РСЗО, и привлечено для поражений 3344 дрона-камикадзе. Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Ворожба, Искрисковщина, Мирополье, Белополье Сумской области; Золочев, Казачья Лопань, Подлиман Харьковской области; Шевченко Первое, Новая Полтавка, Сухой Яр, Покровск, Котлино, Удачное, Александроград, Новополь, Зеленое Поле Донецкой области; Малиновка, Темировка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Степное, Каменское Запорожской области. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 24 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления, пять средств ракетных войск и артиллерии, два средства ПВО и четыре других важных объекта противника. На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск. На Купянском направлении оккупанты атаковали пять раз. Силы обороны отражали штурмовые действия в районе Загрызового и в сторону Новоосинового и Глушковки. На Лиманском направлении РФ атаковала 31 раз, пытаясь продвинуться неподалеку от населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодец, Мирное, Торское и в направлении Зеленой Долины. На Краматорском направлении отражены четыре атаки в районе Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Белой Горы. На Торецком направлении совершено шесть атак в районах Торецка и Озаряновки. На Покровском направлении ВСУ остановили 78 атак агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка. На Новопавловском направлении отразили 24 вражеских штурма в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар и в сторону Отрадного. На Гуляйпольском направлении противник семь раз атаковал в районе Высокого. На Ореховском направлении совершено 14 атак вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки. На Северском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил. В Курской области отбиты 18 атак. Враг нанес 330 артиллерийских обстрелов, из них восемь из РСЗО; совершено 12 авиационных ударов с использованием 27 КАБов. Читать по теме Вдвое больше оружия для Украины: в Евросоюзе рассматривают новый способ помощи Как Украина сможет получить вдвое больше оружия от Европы? Рассказали в материале. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено. В целом потери врага на 6 мая 2025 года составляют 1430 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, пять боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, одну РСЗО, 145 БПЛА оперативно-тактического уровня, 103 единицы автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов. Карта боевых действий 6 мая Карта боевых действий 6 мая 2025: оккупанты активизировались на Запорожском направлении / 13 Фотографий Недавно президент Владимир Зеленский отреагировал на так называемое трехдневное перемирие Путина ко Дню победы. Фото: 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригадаА еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Карта боевых действий в Украине, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter