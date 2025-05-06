Україна

Карта бойових дій 6 травня 2025: окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 06 Травня 2025, 11:00
карта бойових дій в україні
олексій лазаренко
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