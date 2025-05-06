Карта бойових дій 6 травня 2025: окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку

Карта бойових дій в Україні за 6 травня 2025 демонструє динаміку просування ворога та оборонних операцій ЗСУ.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де йдуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська нещодавно просунулися поблизу Вовчанська, Сіверська, Торецька, Курахового та Великої Новосілки.

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 травня 2025 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень.

Росія завдала одного ракетного та 80 авіаударів, використавши дві ракети та скинувши 175 КАБів. Також здійснено понад 6100 обстрілів, з них 113 із РСЗВ, та залучено для уражень 3344 дрони-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Ворожба, Іскрисківщина, Миропілля, Білопілля Сумської області; Золочів, Козача Лопань, Підлиман Харківської області; Шевченко Перше, Нова Полтавка, Сухий Яр, Покровськ, Котлине, Удачне, Олександроград, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Темирівка, Залізничне, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське Запорізької області.

Авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 24 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління, п’ять засобів ракетних військ і артилерії, два засоби ППО та чотири інших важливих об’єкти противника.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували п’ять разів. Сили оборони відбивали штурмові дії в районі Загризового та в бік Новоосинового і Глушківки.

На Лиманському напрямку РФ атакувала 31 раз, намагаючись просунутися неподалік населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Нове, Колодязі, Мирне, Торське та в напрямку Зеленої Долини.

На Краматорському напрямку відбито чотири атаки в районі Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку здійснено шість атак в районах Торецька та Озарянівки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 78 атак агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку відбили 24 ворожих штурми в районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Привільне, Комар та в бік Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку противник сім разів атакував в районі Високого.

На Оріхівському напрямку здійснено 14 атак поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в бік Новоандріївки й Новоданилівки.

На Сіверському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

У Курській області відбито 18 атак. Ворог завдав 330 артилерійських обстрілів, з них вісім із РСЗВ; здійснено 12 авіаційних ударів з використанням 27 КАБів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Загалом, втрати ворога на 6 травня 2025 становлять 1430 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, п’ять бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, одну РСЗВ, 145 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 103 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Карта бойових дій 6 травня

Карта бойових дій 6 травня 2025: окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку / 13 Фотографій

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Фото: 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада

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