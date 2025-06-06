Карта боевых действий 6 июня 2025: миномет, пушки и пункты управления ВСУ уничтожили на Покровском направлении

Карта боевых действий 6 июня 2025 года — твой информатор о последних событиях на фронте. Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений. За сутки противных потерял еще 1160 военных, технику и танки. Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория. Серые участки — нуждаются в уточнении. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других стран. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что российские войска ежесуточно теряют в среднем 1140 военных, что является непропорционально большой потерей по сравнению с незначительными территориальными достижениями. Украинские войска недавно продвинулись вблизи Гуляйполя и на западе Запорожья. Российские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области и вблизи Купянска, Лимана и Торецка. Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине. Оперативная ситуация в Украине на 6 июня 2025 года Российские захватчики нанесли один ракетный и 33 авиационных удара, применив одну ракету и 44 КАБа. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1266 дронов-камикадзе и совершили 4511 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. На Харьковском направлении враг трижды пытался продвинуться вперед вблизи Волчанска и в направлении Довгенького. Получил отпор. На Купянском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районе населенных пунктов Западное, Петропавловка, Загрызовое и в направлении Голубовки. Украинские защитники отбили четыре вражеских атаки. Одна атака продолжается. На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 20 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Липовое, Торское и в сторону Григоровки. Еще пять боев продолжаются. На Северском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения вблизи Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед успешно отражены нашими защитниками. На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили пять штурмов захватчиков в районах Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Белой Горы. Два боя продолжаются до сих пор. На Торецком направлении россияне 18 раз атаковали позиции сил обороны. Свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка и в направлении населенных пунктов Александро-Калиново, Яблоновка, Русин Яр. Наши защитники успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед. С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Зверевое, Удачное, Котлино, Новосергеевка, Новоалександровка, Орехово, Новоукраинка, Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 46 вражеских атак, до сих пор продолжаются пять боев. Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 171 оккупанта, 121 из них — безвозвратно. Также уничтожены шесть единиц автомобильной техники, шесть БПЛА, 17 мотоциклов, два пункта управления БПЛА; повреждены миномет и орудие. На Новопавловском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Ровнополь, Новоселка, Зеленое Поле и в направлении Алексеевки, Комара. Три атаки продолжаются до сих пор. На Гуляйпольском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки. Читать по теме Атака “под чужим флагом”: РФ вербует украинцев, выдавая себя за СБУ СБУ рассказали о новой схеме для вербовки украинцев. На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки захватчики совершили четыре напрасных атаки на позиции наших защитников. На Приднепровском направлении враг три раза без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников. Также противник нанес четыре авиационных удара, сбросив при этом шесть управляемых бомб, совершил 162 артиллерийских обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе четыре — из реактивной системы залпового огня. На других направлениях существенных изменений в ситуации не произошло. Ночью на 6 июня россияне обстреляли мирные западные города Украины. Подробнее о последствиях атаки, читай по ссылке. Главное фото: 93-я ОМБр Холодный Яр. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Карта боевых действий в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter