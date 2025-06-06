Карта боевых действий 6 июня 2025: миномет, пушки и пункты управления ВСУ уничтожили на Покровском направлении

Карта боевых действий 6 июня 2025 года — твой информатор о последних событиях на фронте.

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений. За сутки противных потерял еще 1160 военных, технику и танки.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что российские войска ежесуточно теряют в среднем 1140 военных, что является непропорционально большой потерей по сравнению с незначительными территориальными достижениями.

Украинские войска недавно продвинулись вблизи Гуляйполя и на западе Запорожья. Российские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области и вблизи Купянска, Лимана и Торецка.

Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 6 июня 2025 года

Российские захватчики нанесли один ракетный и 33 авиационных удара, применив одну ракету и 44 КАБа. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1266 дронов-камикадзе и совершили 4511 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг трижды пытался продвинуться вперед вблизи Волчанска и в направлении Довгенького. Получил отпор.

На Купянском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районе населенных пунктов Западное, Петропавловка, Загрызовое и в направлении Голубовки. Украинские защитники отбили четыре вражеских атаки. Одна атака продолжается.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 20 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Липовое, Торское и в сторону Григоровки. Еще пять боев продолжаются.

На Северском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения вблизи Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед успешно отражены нашими защитниками.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили пять штурмов захватчиков в районах Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Белой Горы. Два боя продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне 18 раз атаковали позиции сил обороны. Свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка и в направлении населенных пунктов Александро-Калиново, Яблоновка, Русин Яр. Наши защитники успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Зверевое, Удачное, Котлино, Новосергеевка, Новоалександровка, Орехово, Новоукраинка, Андреевка.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 46 вражеских атак, до сих пор продолжаются пять боев.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 171 оккупанта, 121 из них — безвозвратно. Также уничтожены шесть единиц автомобильной техники, шесть БПЛА, 17 мотоциклов, два пункта управления БПЛА; повреждены миномет и орудие.

На Новопавловском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Ровнополь, Новоселка, Зеленое Поле и в направлении Алексеевки, Комара. Три атаки продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки.

На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки захватчики совершили четыре напрасных атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении враг три раза без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

Также противник нанес четыре авиационных удара, сбросив при этом шесть управляемых бомб, совершил 162 артиллерийских обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе четыре — из реактивной системы залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в ситуации не произошло.

Ночью на 6 июня россияне обстреляли мирные западные города Украины. Подробнее о последствиях атаки, читай по ссылке.

Главное фото: 93-я ОМБр Холодный Яр.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.