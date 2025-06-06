Карта бойових дій 6 червня 2025: міномет, гармати та пункти управління ЗСУ знищили на Покровському напрямку

Карта бойових дій 6 червня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті.

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень. За добу противних втратив ще 1160 військових, техніку та танки.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що російські війська щодоби втрачають в середньому 1140 військових, що є непропорційно великою втратою порівняно з незначними територіальними здобутками.

Українські війська нещодавно просунулися поблизу Гуляйполя та на заході Запоріжжя. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області та поблизу Куп’янська, Лимана та Торецька.

Аналітики також публікують свою інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 червня 2025 року

Російські загарбники завдали одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 44 КАБи. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1266 дронів-камікадзе та здійснили 4511 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог тричі намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська та в напрямку Довгенького, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник атакував позиції наших оборонців в районі населених пунктів Западне, Петропавлівка, Загризове та в напрямку Голубівки. Українські захисники відбили чотири ворожі атаки. Одна атака триває до цього часу.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 20 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Липове, Торське та в бік Григорівки. Ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося три бойових зіткнення поблизу Верхньокам’янського. Всі спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили п’ять штурмів загарбників у районах Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Білої Гори. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 18 разів атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Калинове, Яблунівка, Русин Яр. Наші захисники успішно зупинили всі спроби противника просунутися вперед.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Новоукраїнка, Андріївка та в бік Покровська та Олексіївки.

Сили оборони стримують натиск противника та відбили 46 ворожих атак, дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 171 окупанта, 121 з них — безповоротно. Також знищено шість одиниць автомобільної техніки, шість БпЛА, 17 мотоциклів, два пункти управління БпЛА; пошкоджено міномет та гармату.

На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Зелене Поле та в напрямку Олексіївки, Комара. Три атаки тривають досі.

На Гуляйпільському напрямку ворог вісім разів марно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, Малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку ворог три рази без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку українські захисники відбили 14 ворожих атак. Також противник завдав чотири авіаційні удари, скинувши при цьому шість керованих бомб, здійснив 162 артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах, зокрема чотири — із реактивної системи залпового вогню

На інших напрямках суттєвих змін в ситуації не відбулося.

Вночі на 6 червня росіяни обстріляли мирні західні міста України. Детальніше про наслідки атаки, читай за посиланням.

Головне фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр.

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