Украина

Карта боевых действий 7 мая 2025: ВСУ уничтожили 10 районов сосредоточения росармейцев

Виктория Мельник, журналист сайта 07 мая 2025, 09:00
карта боевых действий
Карта боевых действий 7 мая 2025: ВСУ уничтожили 10 районов сосредоточения росармейцев
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