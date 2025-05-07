Карта боевых действий 7 мая 2025: ВСУ уничтожили 10 районов сосредоточения росармейцев

Карта боевых действий 7 мая 2025 года — твой информатор о последних событиях на фронте.

Россияне продолжают давить и наступать, постепенно пробираясь на административные границы наших областей.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжают ограниченные атаки через международную границу вблизи Теткино и Нового Пути в Курской области.

Россия продолжает использовать историю Второй мировой войны (которую там называют Великой Отечественной), чтобы игнорировать ранние неудачи в войне в Украине и создать ошибочное представление, что победа России в Украине так же неизбежна, как и победа Советского Союза над Германией в конце Второй мировой войны.

Российские войска наступали под Купянском, Торецким, Новопавловкой, Великой Новоселкой.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 7 мая 2025 года

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением четырех ракет, а также 96 авиаударов, в том числе сбросил 187 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, совершил более 6400 обстрелов, из них 109 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3267 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Старая Николаевка, Мирноград, Белицкое, Яблоновка, Новоеленовка, Полтавка, Покровск, Александро-Калиново, Заря, Новопавловка, Новополь, Зеленое Поле Донецкой области; Новодаровка, Темировка, Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Вербовое Днепропетровской области; Ольговка, Новоалександровка Херсонской области.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поражали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию ​​радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию, четыре пункта управления БпЛА, четыре артиллерийские системы, пункт управления и два состава боеприпасов врага.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло восемь боев в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызовое и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Липово, Надия, Зеленый Гай, Редкодуб, Ямполевка, Торское и в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины и Колодезей.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло пять боев в районах Курдюмовки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Дачного, Дружбы и Торецкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 атак агрессора в районах населенных пунктов Калиново, Проминь, Лысовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Зверевое, Новоалександровка, Надеждинка, Троицкое, Новосергеевка, Котляровка, Серебряное, Новоуловки, Андреевка, Покровск, Миролюбовка, Алексеевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 23 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Ровнополь, Новоселка, Вольное Поле, Шевченко, Новополь, Отрадное.

Противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в сторону Новоандреевки, захватчики совершили четыре напрасных атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении российские оккупанты однажды тщетно атаковали, пытаясь приблизиться к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 11 атак противника. Враг совершил 336 артиллерийских обстрелов, из них 14 из реактивных систем залпового огня. Также нанес 12 авиационных ударов, во время которых сбросил 18 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляли 1270 человек.

Также украинские воины обезвредили 14 танков, три боевых бронированных машин, 71 артиллерийскую систему, 124 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну ракету и 131 единицу автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 7 мая

Карта боевых действий 7 мая 2025: ВСУ уничтожили 10 районов сосредоточения росармейцев / 12 Фотографий

Генштаб

Сегодня ночью россияне снова атаковали Киев, в результате чего погибли люди. Читай подробности по ссылке.

Главное фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

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