Україна

Карта бойових дій 7 травня 2025: ЗСУ знищили 10 районів зосередження росармійців

Вікторія Мельник, журналістка сайту 07 Травня 2025, 09:00
карта бойових дій
атака на Запоріжжя
Читати далі
Тільки задзижчали — я вже в кутку: вцілілі про атаку на Запоріжжя вночі
Карта бойових дій 7 травня 2025: ЗСУ знищили 10 районів зосередження росармійців
Читати далі
Продаєш стару сукню — заплати податок: що відомо про новий законопроект

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь