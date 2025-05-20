Карта боевых действий 20 мая 2025: РФ пытается прорваться на Лиманском направлении

Карта боевых действий за 20 мая 2025 года — это последняя информация от аналитиков и Генерального штаба ВСУ о ходе событий на фронте.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны предлагает свою карту боевых действий в Украине.



Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 мая 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений.

Россия нанесла 59 авиационных ударов, сбросила 117 управляемых авиационных бомб, привлекла 2882 дрона-камикадзе. Также враг совершил 5366 артиллерийских обстрелов, в том числе 157 из РСЗО.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Пигаревка Сумской области; Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Темировка, Степногорск, Малиновка, Малая Токмачка Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

На Харьковском направлении кафиры трижды тщетно пытались продвинуться в районах Волчанска и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении произошло три атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия вблизи Загрызового и Песчаного.



На Лиманском направлении произошло 23 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вблизи Ямполевки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенкового, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Нового Мира, Редкодуба и Ольговки.

На Северском направлении отражены четыре атаки противника в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григоровки.

На Краматорском направлении совершено шесть атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечиного.

На Торецком направлении РФ 13 раз атаковала в районах Торецка, Новоспасского, в сторону Дылеевки и Иванополья.

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На Покровском направлении ВСУ остановили 72 штурмовых действия в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Заря, Новоукраинка, Мирноград, Новониколаевка.

На Новопавловском направлении отражены 22 атаки в районах Константинополя, Привольного, Ровно, Свободного Поля и в сторону Новополя, Богатыря и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили четыре атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного.

На Приднепровском направлении агрессор один раз пытался безрезультатно продвинуться вперед.

В Курской области отразили десять атак. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 32 управляемых авиационных бомбы, и совершил 227 обстрелов, семь из которых из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом потери врага на 20 мая 2025 года составляют 1030 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, пять боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 118 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 105 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и две тяжелые огнеметные системы.

Карта боевых действий 20 мая

Карта боевых действий 20 мая 2025: РФ пытается прорваться на Лиманском направлении / 13 Фотографий

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Фото: 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

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