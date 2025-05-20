Украина

Карта боевых действий 20 мая 2025: РФ пытается прорваться на Лиманском направлении

Ирина Танасийчук, журналист сайта 20 мая 2025, 09:00
карта боевых действий в украине
Пленный россиянин
Читать дальше
Полные блиндажи тел… Россиянин о боевых выходах и запахах на позициях

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь