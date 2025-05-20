Полные блиндажи тел… Россиянин о боевых выходах и запахах на позициях

Начальник разведки артдивизиона 77-й ОАэмбр с позывным Порошок рассказал, как его бойцам удалось взять пленного только с помощью дрона! Такие случаи происходят все чаще на фронте. Оно и на пользу, лишь бы только нашим бойцам не пришлось подвергать себя опасности.

В блиндажах десятки тел: пленный россиянин о положении дел

Порошок говорит: чтобы выжить на украинской земле, россиянину нужно сдаться в плен. Мужчина рассказывает, что трое россиян начали входить в зону видимости наших бойцов. Их сразу заметили, начали отрабатывать сбросами. Двое ушли в откат, а один храбрец приближался к позициям ВСУ.

После двух прилетов FPV, он нашел записочку. Периодически мы раскладываем такие листовки. Это деморализует противника. Он прочитал ее, а мы подлетели мавиком. Он поднял руки и полем мы вели его к нашим позициям.

Еще один дрон контролировал ситуацию, чтобы россиянин не решил что-то сотворить. Когда пленный дошел до украинских позиций, его связали, провели минимальный допрос и вечером забрали.

У него был с собой военник. Мы открыли, а на фотографии он был в тюремной робе. Черная с белыми полосками на плечах. Сразу понял, что это наш клиент, — говорит Порошок.

О пленнике известно, что он из Московской области, 2001 года рождения. Был осужден по статье о наркотиках. Парень рад, что остался жив, но раскаяния не чувствует.

Эмоции были серьезные, как будто штурманули какую-то позицию, никто не ожидал такого результата.

Порошок напоминает, что россиян мотивируют “заградотряды”, которые не позволяют возвращаться. Поэтому много оккупантов лежат в полях.

Пленный рассказал десантникам, что получал приказ ни с кем не сближаться, чтобы не терять на поле боя друзей. А перед боевыми выходами их ничему не учили и не рассказывали, что будет. Пленный поделился, что видел немало блиндажей с мертвыми россиянами, которых никто не забирает.

Много очень двухсотых… Много блиндажей с нашими, русскими, которые, наверное, никому не нужны. Заглядываешь, а там воняет мочой и калом. Понятно, что уже под себя ходят. На них наплевали!

Раньше мы рассказывали, как Азов захватил российских разведчиков.

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