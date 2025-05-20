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Полные блиндажи тел… Россиянин о боевых выходах и запахах на позициях

Анастасия Грубрина, журналист сайта 20 мая 2025, 08:00
карта боевых действий в украине
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Карта боевых действий 20 мая 2025: РФ пытается прорваться на Лиманском направлении
карта боевых действий
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Карта боевых действий 19 мая 2025: только на одном направлении была тишина

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