Карта бойових дій 20 травня 2025: РФ намагається прорватися на Лиманському напрямку

Карта бойових дій за 20 травня 2025 року — це остання інформація від аналітиків та Генерального штабу ЗСУ щодо перебігу подій на фронті.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW Інститут вивчення війни пропонує свою карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 травня 2025 року Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Росія завдала 59 авіаційних ударів, скинув 117 керованих авіаційних бомб, залучила 2882 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5366 артилерійських обстрілів, зокрема 157 із РСЗВ. Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Пигарівка Сумської області; Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Темирівка, Степногірськ, Малинівка, Мала Токмачка Запорізької області; Козацьке Херсонської області. Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників. На Харківському напрямку окупанти тричі марно намагалися просунутися в районах Вовчанська та в бік Кутьківки. На Куп’янському напрямку відбулося три атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії поблизу Загризового та в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку сталося 23 бойових зіткнення. Ворог намагався просунутися поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Нового Миру, Рідкодуба й Ольгівки. На Сіверському напрямку відбито чотири атаки противника в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки. На Краматорському напрямку здійснено шість атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного. На Торецькому напрямку РФ 13 разів атакувала в районах Торецька, Новоспаського, в бік Диліївки та Іванопілля. Читати на тему Повні бліндажі тіл… Росіянин про бойові виходи і запахи на позиціях Як бійці захопили росіянина дроном і що він розповів про побратимів? На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 72 штурмові дії в районах населених пунктів Миролюбівка, Звірове, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік населених пунктів Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Попів Яр, Мирноград, Новомиколаївка. На Новопавлівському напрямку відбито 22 атаки у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя, Багатиря й Зеленого Поля. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Степового. На Придніпровському напрямку агресор один раз намагався безрезультатно просунутися уперед. У Курській області відбили десять атак. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 32 керовані авіаційні бомби, та здійснив 227 обстрілів, сім із яких із РСЗВ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом, втрати ворога на 20 травня 2025 року становлять 1030 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 118 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 105 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів. Карта бойових дій 20 травня

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.