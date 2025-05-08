Украина

Карта боевых действий 8 мая 2025: враг увеличил атаки на Новопавловском направлении

Ирина Танасийчук, журналист сайта 08 мая 2025, 10:00
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