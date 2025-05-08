Карта боевых действий 8 мая 2025: враг увеличил атаки на Новопавловском направлении

Карта боевых действий в Украине за 8 мая 2025 года ознакомит с ситуацией на передовой в интерактивном режиме.

В День памяти и примирения Россия продолжает агрессию против Украины, не сбавляя интенсивности боев.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что украинские войска, вероятно, недавно продвинулись через международную границу на юг населенного пункта Теткино Курской области.

Российские власти, вероятно, проверят свою способность полностью отключить большие территории страны от интернета 9 мая под предлогом защиты празднований Дня Победы.

Отмечается, что российские войска недавно продвинулись вблизи Волчанска, Часового Яра, Торецка, Новопавловки и Великой Новоселки.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 мая 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 196 боевых столкновений.

Россия нанесла два ракетных удара с применением двух ракет, а также 89 авиаударов, в том числе сбросив 1157 КАБов. Кроме этого, совершено более шести тысяч обстрелов, из них 151 из РСЗО, и привлечены для поражения 2891 дрон-камикадзе.

Авиаудары наносились в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи Сумской области; Владимировка, Константиновка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Темировка, Новодаровка, Высокое, Каменское Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, шесть артиллерийских систем, один состав горюче-смазочных материалов и радиолокационную станцию ​​российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг 11 раз штурмовал позиции вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском направлении произошло шесть атак. Отражены штурмовые действия в районах Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении Россия атаковала 24 раза, пытаясь продвинуться вблизи Копанок, Грековки, Колодцев, а также в направлениях Редкодуба, Нового Мира и Ольговки.

На Северском направлении совершено шесть атак возле Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано десять боевых столкновений в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечиного.

На Торецком направлении РФ совершила 13 атак неподалеку от Щербиновки, Торецка и в направлении Дылеевки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 61 наступательное действие в районах Елизаветовки, Покровска, Троицкого, Малиновки, Лисовки, Котлиного, Зверевого, Удачного, Новосергеевки, Новоалександровки, Надеевки, Богдановки, Андреевки, а также в направлениях Богатыря, Романовки, Полтавки, Романовки.

На Новопавловском направлении отразили 32 атаки вблизи Константинополя, Новоселки, Свободного Поля, а также в направлениях Новополя, Богатыря и Отрадного.

На Гуляйпольском направлении враг предпринял одну тщетную попытку продвинуться в сторону Высокого.

На Ореховском направлении отразили семь атак в районах Степного, Каменского и Щербаков.

На Приднепровском направлении Россия однажды безуспешно пыталась продвинуться вперед.

В Курской области отражены 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес семь авиационных ударов с применением 19 КАБов, а также совершил 325 артиллерийских обстрелов, в том числе один из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом потери врага по состоянию на 8 мая 2025 года составляют 1200 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, десять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 141 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 120 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.

Карта боевых действий 8 мая

Карта боевых действий 8 мая 2025: враг увеличил атаки на Новопавловском направлении / 13 Фотографий

Тем временем россияне готовят еще одну атаку, но уже информационную. ГУР предупреждает, что на 9 мая запланирован ряд пропагандистских мероприятий в Европе, США и Канаде.

Фото: 77 ОАЭМБр

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