Україна

Карта бойових дій 8 травня 2025: ворог збільшив атаки на Новопавлівському напрямку

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 08 Травня 2025, 10:00
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