Карта бойових дій 8 травня 2025: ворог збільшив атаки на Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні за 8 травня 2025 ознайомить з ситуацією на передовій в інтерактивному режимі.

У День пам’яті та примирення Росія продовжує агресію проти України, не зменшуючи інтенсивності боїв.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що українські війська, ймовірно, нещодавно просунулися через міжнародний кордон на південь населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Російська влада, ймовірно, перевірить свою здатність повністю відключити великі території країни від інтернету 9 травня під приводом захисту святкувань Дня Перемоги.

Зазначається, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Вовчанська, Часового Яру, Торецька, Новопавлівки та Великої Новосілки.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 травня 2025 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень.

Росія завдала двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 89 авіаударів, зокрема скинувши 1157 КАБів. Крім цього, здійснено понад шість тисяч обстрілів, з них 151 із РСЗВ, та залучено для ураження 2891 дрон-камікадзе.

Авіаудари завдавалися в районах населених пунктів Бояро-Лежачі Сумської області; Володимирівка, Костянтинівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Темирівка, Новодарівка, Високе, Кам’янське Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, шість артилерійських систем, один склад пально-мастильних матеріалів та радіолокаційну станцію російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог 11 разів штурмував позиції поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам’янки.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак. Відбито штурмові дії в районах Глушківки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку Росія атакувала 24 рази, намагаючись просунутися поблизу Копанок, Греківки, Колодязів, а також у напрямках Рідкодуба, Нового Миру та Ольгівки.

На Сіверському напрямку здійснено шість атак біля Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано десять бойових зіткнень у районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку РФ здійснила 13 атак неподалік Щербинівки, Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 61 наступальну дію в районах Єлизаветівки, Покровська, Троїцького, Малинівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Андріївки, а також у напрямках Багатиря, Романівки, Олексіївки, Нової Полтавки та Котлярівки.

На Новопавлівському напрямку відбили 32 атаки поблизу Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля, а також у напрямках Новополя, Багатиря та Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну марну спробу просунутися у бік Високого.

На Оріхівському напрямку відбили сім атак у районах Степового, Кам’янського та Щербаків.

На Придніпровському напрямку Росія один раз без успіху намагалася просунутись уперед.

У Курській області відбито 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав семи авіаційних ударів із застосуванням 19 КАБів, а також здійснив 325 артилерійських обстрілів, зокрема один із РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога станом на 8 травня 2025 року становлять 1200 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, десять бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 141 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 120 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Карта бойових дій 8 травня

Карта бойових дій 8 травня 2025: ворог збільшив атаки на Новопавлівському напрямку / 13 Фотографій

А тим часом росіяни готують ще одну атаку, але вже інформаційну. ГУР попереджає, що на 9 травня запланована низка пропагандистських заходів у Європі, США та Канаді.

Фото: 77 ОАЕМБр

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