Карта боевых действий 9 мая 2025: есть ли результат от 30-часового “перемирия”

Карта боевых действий 9 мая 2025 года — твой информатор о последних событиях на фронте.

На утро было более 30 часов без применения БпЛА и ракет. Однако это не свидетельствует о прекращении боевых действий. В течение ночи враг применял управляемые авиационные бомбы (КАБ) и вел обстрелы из РСЗО и артиллерии на пограничные Сумской области, Донецкой области и Запорожья.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Кремль пытается использовать свое одностороннее прекращение огня в День Победы, чтобы обвинить Украину в отсутствии прогресса в направлении долгосрочного прекращения огня и мирных переговоров, несмотря на постоянный отказ России от столь долгосрочного прекращения огня.

Украинские войска недавно продвинулись в Курской области и вблизи Торецка.

Российские войска недавно продвинулись в Курской и Сумской областях и вблизи Купянска, Боровой, Торецка, Курахово и Великой Новоселки.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 мая 2025 года

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновения.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 18 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 32 КАБ.

Кроме этого, совершил около 4000 обстрелов, из них 67 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2659 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Бруски, Бояро-Лежачи, Ворожба, Яструбино, Белополье, Новая Слобода Сумской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков, два пункта управления, пять артиллерийских средств, склад хранения военных запасов и четыре других важных объекта оккупантов.

На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки также произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодцы, Зеленая Долина и Торское.

Пять штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки отразили украинские защитники на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боев в районах Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил девять атак на позиции Сил обороны вблизи Крымского и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 71 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 28 атак противника вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного, Бурлацкого и в направлении Отрадного.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки подразделения агрессора предприняли пять безрезультатных попыток продвинуться вперед на позиции наших войск.

Подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки на Курском направлении отразили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес девять авиационных ударов с применением 17 управляемых бомб, а также осуществил 274 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий врага за прошедшие сутки не фиксировалось.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляли 1300 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, четыре боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня и 120 единиц автомобильной техники.

Карта боевых действий 9 мая

Карта боевых действий 9 мая 2025: есть ли результат от 30-часового “перемирия” / 12 Фотографий

Генштаб

77 ОАЭМБр остановила продвижение врага на реке Оскол — читай, как им удалось сделать буферную зону в 2 км, по ссылке.

Главное фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

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