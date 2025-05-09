Карта бойових дій 9 травня 2025: чи є результат від 30-годинного”перемирʼя”

Карта бойових дій 9 травня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті.

Станом на ранок було понад 30 годин без застосування БпЛА та ракет. Однак це не свідчить про припинення бойових дій. Протягом ночі ворог застосовував керовані авіаційні бомби (КАБ) та вів обстріли з РСЗВ і артилерії на прикордонні Сумської області, Донеччини та Запоріжжя.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Кремль намагається використати своє одностороннє припинення вогню на День Перемоги, щоб звинуватити Україну у відсутності прогресу в напрямку довгострокового припинення вогню та мирних переговорів, попри постійну відмову Росії від такого довгострокового припинення вогню.

Українські війська нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Торецька.

Російські війська нещодавно просунулися в Курській та Сумській областях та поблизу Куп’янська, Борової, Торецька, Курахового та Великої Новосілки.

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 травня 2025 року

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 18 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 32 КАБи.

Крім цього, здійснив майже 4000 обстрілів, з них 67 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2659 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Бруски, Бояро-Лежачі, Ворожба, Яструбине, Білопілля, Нова Слобода Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників, два пункти управління, п’ять артилерійських засобів, склад зберігання військових запасів та чотири інші важливі об’єкти окупантів.

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби також відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське.

П’ять штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Федорівки відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районах Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак на позиції Сил оборони поблизу Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 71 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Розливу, Новосілки, Новополя, Привільного, Бурлацького та в напрямку Одрадного.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку минулої доби підрозділи агресора здійснили п’ять безрезультатних спроб просунутись вперед на позиції наших військ.

Підрозділи Сил оборони України за минулу добу на Курському напрямку відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав девʼять авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб, а також здійснив 274 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій ворога за минулу добу не фіксувалося.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1300 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 120 одиниць автомобільної техніки.

Карта бойових дій 9 травня

Карта бойових дій 9 травня 2025: чи є результат від 30-годинного”перемирʼя” / 12 Фотографій

Генштаб

77 ОАЕМБр зупинила просування ворога на річці Оскіл — читай, як їм вдалося зробити буферну зону у 2 км, за посиланням.

Головне фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

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