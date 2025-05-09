Україна

Карта бойових дій 9 травня 2025: чи є результат від 30-годинного”перемирʼя”

Вікторія Мельник, журналістка сайту 09 Травня 2025, 10:00
карта бойових дій
9 травня день в історії
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