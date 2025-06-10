Карта боевых действий 10 июня 2025: Курская область и Покровск — неизменные цели РФ

Карта боевых действий в Украине за 10 июня 2025 года покажет актуальную ситуацию на фронте в интерактивном режиме.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Лимана.

Тем временем российские войска недавно продвинулись в Часовом Яру, Торецке, Новопавловке и Курахово.

Оперативная ситуация в Украине на 10 июня 2025 года

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения.

Россия нанесла один массированный ракетный удар 22 ракетами и 65 авиаударов, сбросив 100 управляемых бомб. Кроме этого, совершено 6153 обстрела, из них 133 из РСЗО, и привлечено для поражения 3391 дрон-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Константиновка, Казачья Лопань, Варваровка Харьковской области; Разино, Мирноград, Сухой Яр, Покровск, Полтавка, Попов Яр, Новоэкономическое, Запорожье, Новополь, Воскресенка Донецкой области; Гуляйполе, Ольговское, Новоандреевка, Каменское, Малая Токмачка Запорожской области; Львовое Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, четыре артиллерийских системы и пункт управления российских захватчиков.

На Харьковском направлении РФ пять раз штурмовала позиции ВСУ в районах Волчанска, Каменки и Глубокого.

На Купянском направлении произошло 11 атак, отражены штурмовые действия вблизи Кондрашовки, Загрызового, Зеленого Роща, Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки и в сторону Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь продвинуться вблизи Липового, Надежды и в направлении Редкодуба, Карповки, Нового Мира, Ольговки и Григорьевки.

На Северском направлении РФ совершила одну атаку в районе населённого пункта Григоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районах Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак вблизи Дылеевки, Торецка и в направлении Яблоновки.

На Покровском направлении остановлено 41 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Новоукраинка, Новооленовка, Богдановка, Новосергеевка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Луч, Лисовка, Удачное, Богдановка, Алексеевка, Андреевка и в направлении Зеленого кута, Покровска и Муравки.

На Новопавловском направлении отражены 18 атак вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Зеленое Поле, Свободное Поле, Веселое, в направлении Шевченко, Богатыря и Запорожья.

На Гуляйпольском направлении успешно отразили три вражеских попытки продвинуться вблизи населенного пункта Малиновка.

На Ореховском направлении успешно отражены шесть вражеских атак в районах Новоандреевки, Степного, Нестерянки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении Россия пять раз безуспешно пыталась продвигаться к укреплениям ВСУ.

В Курской области отразили 38 атак российских захватчиков. Нанесены 15 авиационных ударов с применением 23 управляемых бомб, а также совершено 217 артиллерийских обстрелов, в том числе три из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом, потери врага по состоянию на 10 июня 2025 года составляют 960 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, девять боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, два самолета, 293 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 15 ракет, 107 единиц автомобильной и единицу специальной техники.

Карта боевых действий 10 июня

Карта боевых действий 10 июня 2025: Курская область и Покровск — неизменные цели РФ / 13 Фотографий

Мы также рассказывали о создании первой украинской штурмовой винтовки.

Фото: 47 отдельная механизированная бригада

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.