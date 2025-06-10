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Карта бойових дій 10 червня 2025: Курщина та Покровськ — незмінні цілі РФ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 10 Червня 2025, 10:00
карта бойових дій в україні

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