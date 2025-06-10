Карта бойових дій 10 червня 2025: Курщина та Покровськ — незмінні цілі РФ

Карта бойових дій в Україні за 10 червня 2025 покаже актуальну ситуацію на фронті в інтерактивному режимі.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що українські війська нещодавно просунулися поблизу Лимана.

Тим часом російські війська нещодавно просунулися під Часів Яр, Торецьк, Новопавлівку та Курахове.

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 червня 2025 року

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення.

Росія завдала одного масованого ракетного удару 22 ракетами та 65 авіаударів, скинувши 100 керованих бомб. Крім цього, здійснено 6153 обстріли, з них 133 із РСЗВ, та залучено для ураження 3391 дрон-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Костянтинівка, Козача Лопань, Варварівка Харківської області; Разіне, Мирноград, Сухий Яр, Покровськ, Полтавка, Попів Яр, Новоекономічне, Запоріжжя, Новопіль, Воскресенка Донецької області; Гуляйполе, Ольгівське, Новоандріївка, Кам’янське, Мала Токмачка Запорізької області; Львове Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири артилерійські системи та пункт управління російських загарбників.

На Харківському напрямку РФ п’ять разів штурмувала позиції ЗСУ у районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.

На Куп’янському напрямку відбулося 11 атак, відбито штурмові дії поблизу Кіндрашівки, Загризового, Зеленого Гаю, Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та в бік Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись просунутися поблизу Липового, Надії та в напрямку Рідкодуба, Карпівки, Нового Миру, Ольгівки й Григорівки.

На Сіверському напрямку РФ здійснила одну атаку у районі населеного пункту Григорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень у районах Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак поблизу Диліївки, Торецька та в напрямку Яблунівки.

На Покровському напрямку зупинено 41 наступальну дію агресора у районах населених пунктів Нова Полтавка, Новоукраїнка, Новооленівка, Богданівка, Новосергіївка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Богданівка, Олексіївка, Андріївка та в напрямку населених пунктів Зелений Кут, Покровськ, Муравка.

На Новопавлівському напрямку відбито 18 атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Зелене Поле, Вільне Поле, Веселе, у напрямку Шевченка, Багатиря та Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку успішно відбили три ворожі спроби просунутися поблизу населеного пункту Малинівка.

На Оріхівському напрямку успішно відбито шість ворожих атак у районах Новоандріївки, Степового, Нестерянки та в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку Росія п’ять разів без успіху намагалася просуватися до укріплень ЗСУ.

У Курській області відбили 38 атак російських загарбників. Завдано 15 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих бомб, а також здійснено 217 артилерійських обстрілів, зокрема три із РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога станом на 10 червня 2025 становлять 960 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, дев’ять бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два літаки, 293 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 15 ракет, 107 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки, а також одну важку вогнеметну систему окупантів.

Карта бойових дій 10 червня

Карта бойових дій 10 червня 2025: Курщина та Покровськ — незмінні цілі РФ / 13 Фотографій

Ми також розповідали про створення першої української штурмової гвинтівки.

Фото: 47 окрема механізована бригада

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.