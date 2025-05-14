Карта боевых действий 14 мая 2025: россияне наступали на Волчанск, Тополи и Петровку

Карта боевых действий 14 мая 2025 года — твой информатор о последних событиях на фронте.

Количество атак за минувшие сутки превысило отметку 160, а на нашей карте появилось новое направление — Константиновское. Вероятно, россияне будут пытаться оцепить Константиновку, как делали это с Покровском.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российское военное командование устанавливает тактическую доктрину и структуру сил мотоциклетных и гражданских транспортных подразделений во фронтальных атаках.

Это подчеркивает усилия российских военных по компенсации преимуществ Украины в использовании беспилотников и получении маневра на войне.

Украинские войска недавно продвинулись вблизи Торецка, а российские войска в Сумской области и вблизи Лимана, Торецка, Покровска и Великой Новоселки.

Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 14 мая 2025 года

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 78 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 138 управляемых бомб. Кроме того, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 93 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2983 дрона-камикадзе.

Авиаудары получили, в частности, районы населенных пунктов Дорошевка, Юриево Сумской области; Полтавка, Русин Яр Донецкой области; Новодаровка, Темировка, Гуляйполе, Высокое, Малиновка, Каменское, Павловка Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и два артиллерийских средства российских захватчиков.

На Харьковском направлении противник четырежды проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Тополи и Петровка.

На Купянском направлении произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки, Твердохлебового, Новосергеевки, Колодцев, Григорьевки и в сторону Редкодуба, Липового, Зеленой Долины, Ольговки.

На Северском направлении наши защитники отразили три штурма оккупационных войск в сторону Григоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боев в районах Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурма агрессора в районах населенных пунктов Лисовка, Малиновка, Елизаветовка, Зверево, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалексеевка, Новоалександровка, Запорожье, Андреевка и в направлении населенных пунктов Стара Николаевка, Муравка, Алексеевка, Новая Полтавка, Яблоновка, Миролюбовка, Заря, Проминь.

На Новопавловском направлении наши защитники пресекли 30 попыток прорвать оборонные рубежи вблизи Константинополя, Скудного, Ровнополя, Привольного, Вольного Поля, Шевченко, Богатыря, Новополя, Отрадного и в сторону Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении прошедших суток боев не произошло.

На Ореховском направлении враг проводил три наступательных действия в направлениях Новоданиловки, Степного и Малой Токмачки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили пять попыток агрессора продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отразили двенадцать атак российских захватчиков. Кроме того, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 34 управляемых авиабомб, а также осуществил 264 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 11 — из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляли 1240 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, 14 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 82 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 126 единиц автомобильной техники.

Карта боевых действий 14 мая

Карта боевых действий 14 мая 2025: россияне наступали на Волчанск, Тополи и Петровку / 12 Фотографий

Генштаб

Раньше мы рассказывали тебе, как бригада Рубеж рвет на куски вражескую технику: читай по ссылке.

Главное фото: 93-я ОМБр Холодный Яр.

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