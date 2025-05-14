Украина

Карта боевых действий 14 мая 2025: россияне наступали на Волчанск, Тополи и Петровку

Виктория Мельник, журналист сайта 14 мая 2025, 09:00
карта боевых действий
Карта боевых действий 14 мая 2025: россияне наступали на Волчанск, Тополи и Петровку
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бригада Рубіж
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