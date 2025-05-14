Карта бойових дій 14 травня 2025: росіяни наступали на Вовчанськ, Тополі та Петрівку

Карта бойових дій 14 травня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті.

Кількість атак за минулу добу перевищила позначку 160, а на нашій мапі зʼявився новий напрямок — Костянтинівський. Ймовірно, росіяни намагатимуться оточити Костянтинівку, як робили це з Покровськом.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російське військове командування встановлює тактичну доктрину та структуру сил для мотоциклетних та цивільних транспортних підрозділів у фронтальних атаках.

Це підкреслює зусилля російських військових щодо компенсації переваг України у використанні безпілотників та отримання маневру у війні.

Українські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька, а російські війська — у Сумській області та поблизу Лимана, Торецька, Покровська та Великої Новосілки.

Аналітики також публікують свою інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 травня 2025 року

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного й 78 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 138 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2983 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Дорошівка, Юрієве Сумської області; Полтавка, Русин Яр Донецької області; Новодарівка, Темирівка, Гуляйполе, Високе, Малинівка, Кам’янське, Павлівка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони та два артилерійські засоби російських загарбників.

На Харківському напрямку противник чотири рази проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тополі та Петрівка.

На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись просунутися в районах Новомихайлівки, Греківки, Твердохлібового, Новосергіївки, Колодязів, Григорівки та в бік Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини, Ольгівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень у районах Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурми агресора у районах населених пунктів Лисівка, Малинівка, Єлизаветівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолексіївка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Андріївка та в напрямку населених пунктів Стара Миколаївка, Муравка, Олексіївка, Нова Полтавка, Яблунівка, Миролюбівка, Зоря, Промінь.

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 30 спроб прорвати оборонні рубежі поблизу Костянтинополя, Скудного, Рівнополя, Привільного, Вільного Поля, Шевченка, Багатиря, Новополя, Одрадного та в бік Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку ворог проводив три наступальні дії в напрямках Новоданилівки, Степового та Малої Токмачки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили п’ять спроб агресора просунутися вперед.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили дванадцять атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 34 керованих авіабомб, а також здійснив 264 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1240 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 82 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 126 одиниць автомобільної техніки.

Карта бойових дій 14 травня

Карта бойових дій 14 травня 2025: росіяни наступали на Вовчанськ, Тополі та Петрівку / 12 Фотографій

Генштаб

Раніше ми розповідали тобі, як бригада Рубіж рве на шмаття ворожу техніку: читай за посиланням.

Головне фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр.

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