Україна

Карта бойових дій 14 травня 2025: росіяни наступали на Вовчанськ, Тополі та Петрівку

Вікторія Мельник, журналістка сайту 14 Травня 2025, 09:00
карта бойових дій
Карта бойових дій 14 травня 2025: росіяни наступали на Вовчанськ, Тополі та Петрівку
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