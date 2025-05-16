Украина

Карта боевых действий 16 мая 2025: россияне пытаются пройти в Богатырь

Виктория Мельник, журналист сайта 16 мая 2025, 09:15
карта боевых действий
Карта боевых действий 16 мая 2025: россияне пытаются пройти в Богатырь
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