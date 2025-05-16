Карта боевых действий 16 мая 2025: россияне пытаются пройти в Богатырь

Карта боевых действий 16 мая 2025 года — твой информатор о последних событиях на фронте.

В то время как Россия оттягивает момент переговоров и прекращения огня, она активно наступает по всем направлениям. Это значит, что оккупанты хотят выторговать для себя более выгодные позиции и условия на переговорах.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили: инструкции Кремля для российских СМИ об освещении переговоров в Стамбуле свидетельствуют, что Кремль готовит российское население к длительной войне в Украине и не заинтересован в добросовестных переговорах, требующих компромиссов с обеих сторон.

Украинские войска недавно продвинулись вблизи Торецка, а российские войска — вблизи Лимана, Новопавловки и Великой Новоселки.

Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 16 мая 2025 года

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 60 авиационных ударов, сбросив 97 управляемых бомб. Кроме того, совершил более 5400 обстрелов, из них 106 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2900 дронов-камикадзе.

Авиаудары наносили, в частности, по районам населенных пунктов Бунякино Сумской области; Новополь, Зеленое поле Донецкой области; Темировка, Новодаровка, Железнодорожное, Высокое, Малые Щербаки, Новояковлевка Запорожской области; Казачье Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и еще одну важную цель российских захватчиков.

На Харьковском направлении противник шесть раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Глубокое и в сторону Высокой Яруги, Довгенького и Кудеевки.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и в районах Загрызового и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться в районах Редкодуба, Колодцев и в направлениях Новоплатоновки, Новосергеевки, Ольговки, Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины.

На Северском направлении наши защитники отразили три штурма оккупационных войск вблизи Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боеприкосновений в районах Временного Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг осуществил восемь атак в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Дилиевка, Клищиевка и в направлении Белой Горы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Мирноград, Троицкое, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, Проминь, Зорьке, Котлыне Новосергеевки, Попового Яра, Старой Николаевки.

На Новопавловском направлении наши защитники пресекли 23 попытки врага прорвать оборонные рубежи вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Привольное и Свободное Поле.

На Ореховском направлении агрессор проводил три наступательных действия в районах Малых Щербаков, Новоандреевки и Степного. Удачи не имел.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили одну попытку противника продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 14 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 12 авиационных ударов с применением 18 управляемых авиабомб, а также совершил 236 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляли 1100 человек.

Также украинские воины обезвредили 13 танков, 32 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 123 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 166 единиц автомобильной техники.

Карта боевых действий 16 мая

Карта боевых действий 16 мая 2025: россияне пытаются пройти в Богатырь / 12 Фотографий

Генштаб

В ночь на 16 мая во время отражения воздушной атаки врага исчезла связь с украинским пилотом в самолете F-16. Читай, что об этом известно, в материале.

Главное фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.