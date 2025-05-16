Карта бойових дій 16 травня 2025: росіяни намагаються пройти у Багатир

Карта бойових дій 16 травня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті.

В той час, коли Росія відтягує момент переговорів та припинення вогню, вона активно наступає на всіх напрямках. Це означає, що окупанти хочуть виторгувати для себе більш вигідні позиції та умови на переговорах.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили: інструкції Кремля для російських ЗМІ про висвітлення переговорів в Стамбулі свідчать про те, що Кремль готує російське населення до тривалої війни в Україні та не зацікавлений в добросовісних переговорах, які вимагають компромісів з обох сторін.

Українські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька, а російські війська — поблизу Лимана, Новопавлівки та Великої Новосілки.

Аналітики також публікують свою інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 травня 2025 року

Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 60 авіаційних ударів, скинувши 97 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5400 обстрілів, з них 106 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2900 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Бунякине Сумської області; Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Темирівка, Новодарівка, Залізничне, Високе, Малі Щербаки, Новояковлівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися в районах Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки, Новосергіївки, Ольгівки, Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Кліщіївка та в напрямку Білої Гори.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 штурмів агресора у районах населених пунктів Малинівка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Мирноград, Троїцьке, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, Промінь, Котлине, Котлярівка, Троїцьке та в напрямках Зорі, Новосергіївки, Попового Яру, Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 23 спроби ворога прорвати оборонні рубежі поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Привільне та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку агресор проводив три наступальні дії в районах Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу противника просунутися вперед.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 14 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіабомб, а також здійснив 236 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1100 осіб.

Також українські воїни знешкодили 13 танків, 32 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 123 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 166 одиниць автомобільної техніки.

Карта бойових дій 16 травня

Карта бойових дій 16 травня 2025: росіяни намагаються пройти у Багатир / 12 Фотографій

Генштаб

В ніч на 16 травня, під час відбиття повітряної атаки ворога, зник звʼязок з українським пілотом у літаку F-16. Читай, що про це відомо, у матеріалі.

Головне фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

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