Україна

Карта бойових дій 16 травня 2025: росіяни намагаються пройти у Багатир

Вікторія Мельник, журналістка сайту 16 Травня 2025, 09:15
карта бойових дій
Карта бойових дій 16 травня 2025: росіяни намагаються пройти у Багатир
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