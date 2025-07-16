Карта боевых действий 16 июля 2025: россияне пытаются наступать в районе Новоданиловки

Карта боевых действий за 14 июля 2025 года — главный текст, собравший в себе все новости с фронта за сутки.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Российские войска недавно продвинулись вблизи Купянска, Боровой и Торецка.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 16 июля 2025 года

Генштаб сообщает о 171 боевом столкновении в течение суток.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 54 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 86 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5574 обстрела, из них 68 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3869 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Зыбино, Одрадное Харьковской области; Родинское, Сухой Яр, Мирноград, Новополтавка Донецкой области; Новоандреевка Запорожской области; Львовое Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два средства противовоздушной обороны и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло 21 боевое столкновение. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 23 управляемых авиабомбы, а также осуществил 363 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили семь атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Строевка.

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызовое, Песчаное и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Мир, Новоегоровка, Грековка, Карповка, Колодцы, Зеленая Долина, Торское, в сторону Шандриголового и Серебрянки.

На Северском направлении наши защитники отразили три штурма оккупационных войск вблизи Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боев в районах Предтечино, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак вблизи Дилиевки, Торецкого, Новоспасского и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Николаевка, Шевченко, Молодецкое, Орехово, Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Котлино, Зверево, Удачное, Алексеевка, в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Муравка, Филия, Дачное.

На Новопавловском направлении Силы обороны пресекли 27 попыток врага прорвать оборонные рубежи в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Лесное, Мирное, Малиевка, Шевченко, Новоселка, Зеленое Поле и сторону населенных пунктов Камышеваха, Темировка, Новохатское.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи населенного пункта Малиновка.

В районе Новоданиловки на Ореховском направлении наши защитники также отразили один вражеский штурм.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили восемь атак оккупантов в районе Антоновского моста и вблизи островов Козульский и Забыч.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляли 1170 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, две боевые бронированные машины, 49 артиллерийских систем, два средства противовоздушной обороны, 284 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 82 единицы автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему.

Карта боевых действий 16 июля

Карта боевых действий 16 июля 2025: россияне пытаются наступать в районе Новоданиловки / 12 Фотографий

Генштаб

Ранее стало официально известно, что россияне заполонили бункеры Азовстали. Больше деталей, читай в нашем другом материале.

Главное фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха.

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