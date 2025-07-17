Карта боевых действий 17 июля 2025: РФ воздержалась от наступлений на трех направлениях

Карта боевых действий 17 июля 2025 года — это свежая аналитика, сведение от Генштаба и возможность взглянуть на фронт в интерактивном режиме.

В эти сутки на трех направлениях было тихо, однако на других отрезках идут тяжелые бои.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области.

Между тем, российские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области и вблизи Боровой, Лимана и Новопавловки.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 июля 2025 года

Генштаб сообщает, что в течение зафиксировано 160 боевых столкновений.

Россия нанесла один ракетный и 78 авиационных ударов, применила две ракеты и сбросила 125 КАБов. Кроме этого, привлекла для поражения 4150 дронов-камикадзе и произвела 5662 обстрела, в том числе 102 из РСЗО.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Ободы Сумской области; Доброполье Донецкой области; Белогорье, Успеновка, Новоандреевка, Плавни Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отражен 21 штурмовое действие. Враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 33 КАБа, а также совершил 340 обстрелов, в том числе семь из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор 13 раз штурмовал позиции в районах Волчанска, Зеленого, Строевки и Кудиевки.

На Купянском направлении произошло три атаки, отражены штурмовые действия в районах населенных пунктов Кондрашовка, Синьковка и Загрызово.

На Лиманском направлении РФ атаковала 22 раза, пытаясь продвинуться возле населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодцы, Ямполевка, Зеленая Долина, Торское и сторону Серебрянки.

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На Северском направлении враг четырежды атаковал позиции в районе Григоровки и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений, атакованы районы Орехово-Василовки и в сторону Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Щербиновки, Нелиповки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калинового.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 51 штурмовое и наступательное действие в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверевое, Котлино, Удачное, Муравко и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал в районах населенных пунктов Поддубное, Мирное, Свободное Поле, Воскресенка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом потери врага по состоянию на 17 июля 2025 года составляют 1190 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, боевую бронированную машину, 43 артиллерийские системы, средство противовоздушной обороны, 250 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 154 единицы автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 17 июля

Карта боевых действий 17 июля 2025: РФ воздержалась от наступлений на трех направлениях / 13 Фотографий

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Фото: отдельный батальон Вовки да Вінчі

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